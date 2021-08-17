Мы – за прививку: студенты ЮУГМУ посвятили вакцинации от коронавируса видеоролик

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета посвятили вакцинации от коронавируса видеоролик, в котором в юмористической форме показали важность прививки от ковида.

Конкурс «Группа спасения» среди групп студентов всех курсов, направленный на пропаганду вакцинации, формирование активной жизненной позиции о значимости иммунизации для сохранения жизни и здоровья человека, был объявлен в ЮУГМУ в июне текущего года.

Основной идеей конкурса являлась задача мотивировать студентов вакцинироваться самим и привлечь к вакцинации население.

Студенты лечебного факультета, теперь уже третьего курса, активно включились в участие в конкурсе, сняв видеоролик.

Идею с участием в «Группе спасения» поддержали и сотрудники университета.

Доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики Южно-Уральского государственного медицинского университета Маргарита Пешикова сообщила, что в настоящее время прививки проводятся против 27-ми инфекций, в том числе против 12-ти - в рамках национального календаря профилактических прививок. Однако 2021-й год поставил перед здравоохранением новую задачу – борьбу с коронавирусной инфекции COVID-19.

Доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии Южно-Уральского государственного медицинского университета Олег Пешиков, принявший участие в съемках видеоролика, рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что основной идеей конкурса было привлечение внимания общественности к возможностям профилактики COVID-19, повышение уровня информированности населения о прививках и преимуществах иммунизации, а также увеличение охвата вакцинацией путем информирования.

Студент лечебного факультета Луиза Хусаинова сообщила, что это уже не первый конкурс в медицинском университете. В преддверии масштабной вакцинации в ЮУГМУ и на основании приказа ректора был проведен конкурс на лучший слоган, коллаж, постер, листовку или брошюру на тему вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 под девизом «Вакцинация – лучшая защита!» среди студентов медико-профилактического факультета (конкурс проводился в период с 29-го марта по десятое апреля текущего года).

Студентка 311-й группы Эльвина Мухаметрахимова работает фельдшером на станции скорой медицинской помощи Центрального района Челябинска и считает, что любое инфекционное заболевание легче предотвратить, чем вылечить. По ее словам, в настоящее время самым эффективным способом обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, является вакцинация.

«Вакцинация - это не гарантия того, что вы не заболеете. Вакцинация делается для того, чтобы человек болел не так серьезно, как мог бы при тяжелых состояниях короновирусной инфекции (пневмонии, отек легких, комы). Вакцина в ряде случаев защищает, в ряде случаев делает болезнь легче, поэтому вакцинироваться нужно обязательно», - отметила Эльвина Мухаметрахимова.

По словам другой студентки 311-й группы, Екатерины Егоровой, после окончания летней сессии все будущие врачи пошли на производственную практику, и для работы в медицинских организациях им нужна была надежная защита.

«Это не только средства индивидуальной защиты, но и вакцинация. Таким образом мы принимаем участие и в формировании коллективного иммунитета, а это ключевая концепция борьбы с эпидемиями. Часть населения должна обладать иммунитетом (путём преодоления естественной инфекции или вакцинации) к инфекционному агенту, чтобы не появлялись крупные вспышки», - пояснила Екатерина Егорова.

Солидарна с однокурсницей и Регина Галяутдинова.

«На сегодняшний день от смертельной болезни есть решение. И это прививка! Благодаря вакцине развивается иммунитет к заболеванию. Исключаются тяжелые случаи протекания заболевания, снижается риск заражения вирусом близких, а самое главное - даётся шанс на прекрасную жизнь, долгую и счастливую жизнь», - сказала Регина.

Еще одна студентка 311-группы Влада Томилова подчеркнула, что вакцинация помогает человеку выстоять в случае заражения и не заразить своих близких. По ее словам, к своему здоровью нужно относиться с умом.

В рамках информационно-коммуникационной кампании «COVID-19», проводимой по инициативе исполняющего обязанности ректора вуза Андрея Важенина, 12-го августа проводилась плановая вакцинация и ревакцинация студентов и работников университета. В четверг, 19-го августа, с 13-ти до 14-ти часов в читальном зале научной библиотеки учебного корпуса №1 также будет проводиться вакцинация. Для того чтобы поставить прививку, с собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), СНИЛС. Также можно взять личный прививочный сертификат, куда вносятся отметки обо всех прививках гражданина.