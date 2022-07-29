На Аркаиме приготовят пиво бронзового века и устроят пейнтбол со стрелами

Челябинцев приглашают попробовать пиво, приготовленное по рецепту древних скандинавов на VI фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Ежегодное мероприятие состоится в эту субботу, 30 июля. Рецепт пенного напитка восстановил археотехнолог, реконструктор Павел Потапов. По его словам, пиво эпохи бронзы обладает специфическим вкусом, поскольку в то время пивовары еще не использовали хмель.

«Хмель заменяли другие травы, которые придавали напитку своеобразие. Например, багульник. По вкусу напиток чем-то напоминает квас, он более кислый, плотный, насыщенный в сравнении с современным пивом, поэтому древние скандинавы считали пиво скорее едой, нежели напитком. Его долго не выдерживали, предпочитали употреблять практически свежесваренным», - рассказал Павел Потапов.

Гости фестиваля не только узнают секреты бронзового пивоварения, но и смогут принять участие в многочисленных мастер-классах, а также на время стать воинами древнего мира. Примерить на себя роль лучника можно будет в игре Archery tag. Она напоминает пейнтбол, но вместо традиционных ружей «маркеров» в ней используются луки и специальные стрелы с мягкими, амортизирующими наконечниками.

«У нас есть 10 комплектов снаряжения, в которое входят лук, маска, крага, 40 стрел, мы подготовим 7 укрытий, два опытных инструктора-лучника будут предварительно обучать стрелков основным навыкам. Бои будут проходить два на два, три на три. Побеждает тот, кто продержится дольше остальных», - пояснил реконструктор Владислав Журавлёв.

Также в программе фестиваля - детский археологический раскоп, детское ристалище, а также древние игры жителей Египта и Месопотамии. Все желающие смогут открыть для себя развлечения шумерских правителей и простых обывателей, живших до нашей эры - скандбол, кости, сенет, гончие и шакалы, мехен, манкалы, ур.

Фестиваль «Пламя Аркаима» организован содружеством заповедника «Аркаим» и команды «Археос» при поддержке «Фонда президентских грантов».