На автозаводе «Урал» внедрили современные технологии обучения

В рамках инвестиционного проекта на площадке учебно-консультационного центра «Вектор производительности» миасского автомобильного завода «УРАЛ» (Челябинская область) реализован первый этап организации виртуальной обучающей среды – запуск в работу компьютерного учебного комплекса, разработанного специалистами НПП «Учтех-профи».

Технология компьютерной виртуальной реальности позволила вывести обучение малярному мастерству на новый уровень. Беспристрастный математический алгоритм позволяет максимально быстро и корректно смоделировать и систематизировать профессиональные навыки каждого обучающегося. На основании полученных данных преподаватель оперативно, а, главное, объективно оценивает любые несовершенства текущих навыков ученика. Это позволяет в кратчайшие сроки минимизировать выявленные недочёты в дальнейшей работе.

Виртуальное поле, в котором оказывается человек, одевая VR-шлем топовой профессиональной линейки всемирно известных производителей электроники и программного обеспечения HTC и Valve, представляет собой детальную компьютерную модель интерьера окрасочной линии автомобильного завода «УРАЛ».

Звуковое оформление, высокое качество компьютерных текстур и аутентичное окрасочное оборудование с возможностью регулировки настроек краскопультов позволяют физически ощутить эффект присутствия, делая процесс практического обучения максимально приближенным к условиям на производственной площадке.

В пресс-службе предприятия отмечают, что обучающая станция позволяет не только вырабатывать навыки покраски, но и всесторонне оценивать качество выполняемых работ.

В тренажёре реализовано множество пользовательских настроек. Для виртуальной окраски можно выбрать детали кабин автомобилей «УРАЛ» или, например, элементы кузовных деталей автомобилей марки «ЛАДА».

Перед началом работы осуществляется выбор таких параметров, как количество слоев грунта, краски, лака, которые планируется нанести на деталь. Далее, взяв в руки настоящий реальный краскопульт, который оснащён электронными датчиками, слой за слоем можно нанести краску точно так, как это происходит в жизни.

Огрехи покраски (такие, как непрокрасы, подтёки, неправильное расстояние до окрашиваемой поверхности и другие) можно просмотреть после завершения тренировки при помощи «тепловой карты» в приложении.

Аналогично в тренажере предусмотрено и обучение технологии порошковой окраски. По результатам обучения комиссия оценивает освоенные навыки, мастерство и принимает соответствующие квалификационные решения.

Важно отметить, что обучение проводится не только для работников автомобильного завода «УРАЛ», но и для сотрудников других производств нашего большого промышленного региона.

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