На базе по долечиванию пациентов с ковидом в Розинской больнице отопление появилось через неделю после открытия

Жители Челябинской области, которых направили долечиваться после перенесенной коронавирусной инфекции в больницу поселка Роза, пишут возмущенные сообщения в социальных сетях. В разгар осени и минусовых ночных температур в отделении, открытом для долечивания девятого октября, не было отопления и горячей воды. Сейчас тепло появилось, заверяют власти.

«Эту больницу в Розе говорят 28 августа сдать доложны были, люди жалуюца с окон симфонит, кто принимал, сюда бы прокурорскую проверку, как людей с простудными ложат в больницу где нет отопления и горячей воды (орфография и пунктуация автора сохранены)», - пишет возмущенный пациент.

Корпус, в котором разместили отделение по долечиванию пациентов с коронавирусом и пневмониями, вызванными ковидом, был закрыт на капитальный ремонт. Открывать его пришлось в срочном порядке.

Подрядчик, Троицкая компания, должен был устранить проблемы еще 28 августа, но не выполнил в срок свои обязательства, что привело к перебоям в работе, пояснил главный врач Розинской больницы Владимир Девятов.

О возникающих проблемах главврач проинформировал накануне открытия базы, девятого октября, главу района Наталью Лощинину. Был создан штаб при администрации по скорейшему устранению неполадок.

Для пациентов в каждую палату были доставлены обогреватели, дополнительные комплекты одеял. Все пациенты обеспечены горячим трехразовым питанием в полном объёме.

К работе по устранению проблем были подключены пять бригад сварщиков и слесарей коммунальных и промышленных предприятий.

«С 15 октября тепло и горячая вода в корпусе присутствуют. Были перебои в одной половине здания, их устранили. С 18 октября здание отапливается полностью», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» Наталья Лощинина.

Сейчас на базе по долечиванию в Розинской больнице организовано 40 коек, при необходимости мощности можно увеличить, уточнили в администрации.