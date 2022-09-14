14.09.2022
На челябинской Кировке засияет луна, а на проспекте Ленина - звезда
14.09.2022
В Челябинске пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина 16+
14.09.2022
В следственный комитет Копейска пришли козлы
14.09.2022
Прокуратура обязала аэропорт Магнитогорска купить амбулифт для пассажиров с инвалидностью
14.09.2022
Челябинцев приглашают к погружению в эпоху Петра I
14.09.2022
На площади Революции настраивают декоративную подсветку деревьев
На челябинской Кировке засияет луна, а на проспекте Ленина - звезда
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022