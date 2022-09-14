На челябинской Кировке засияет луна, а на проспекте Ленина - звезда

На челябинской Кировке к первому декабря этого года засияет луна – данный арт-объект появится на знаковом общественном пространстве южноуральской столицы по заказу администрации города.

Закупка «Выполнение работ по монтажу декоративных конструкций и оборудования архитектурного освещения для организации праздничных новогодних мероприятий в Челябинске» размещена на электронной площадке накануне, 13-го сентября. Заявки будут приниматься до 21-го сентября включительно.

Согласно условиям контракта, исполнитель должен будет приступить к монтажу новогодних арт-объектов после заключения контракта и завершить все работы до первого декабря.

Так, на Театральной площади планируется установить арт-объект «Игрушка», 28 световых проекторов, 32 прожектора подсветки RGB, на Кировке – скамью «Елочная игрушка», эффектный арт-объект «Шар Луна», подсветить фонтан четырьмя прожекторами, а также установить восемь световых проекторов.

На участке улицы Свободы – от проспекта Ленина до улицы Тимирязева – планируется «посадить» восемь «световых деревьев», а в сквере Искусств – сверкающую ель.

На пешеходной зоне проспекта Ленина – на участке от Свердловского проспекта до улицы Красной – будет установлено четыре прожектора для подсветки памятника Орленку. На этом же участке проспекта Ленина к первому декабря должна засиять «Арт звезда».

Кроме того, данная закупка предусматривает монтаж 48-ми светодиодных светильников для подсветки колонн на Ленинградском мосту по проспекту Победы.

Отметим, начальная цена данного контракта составляет 27 миллионов 693 тысячи рублей.