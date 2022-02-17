На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?

В Челябинске ДТП на ул. Цвиллинга вновь заставило вспомнить о проблеме бордюров вдоль трамвайных путей. Инцидент произошёл накануне, 16 февраля, около 17.30. «Десятка» въехала в задний бампер Volkswagen. Мелкое ДТП спровоцировало затор: объехать его с одной стороны мешали припаркованные машины, с другой - бордюрный камень вдоль рельсов. Очевидцы происшествия обратили внимание на то, что если бы машины развернуло поперёк проезжей части, то движение встало бы полностью.

Видео происшествия снял на видео один из очевидцев.

«Вот мелкое ДТП. Теперь не объехать, не проехать. Тут бордюр долбанный, тут машины встали. А вот скорой надо срочно проехать – как она поедет? Ребят, ну это п***ц», - комментирует водитель.

Напомним, что 13 февраля по ул. Цвиллинга недалеко от ж/д вокзала на трамвайных путях встал Lexus LX, принадлежащий бывшему мэру города Челябинска Вячеславу Тарасову. Из-за наезда на бордюры водитель около часа не мог освободить трамвайное полотно. Чтобы убрать иномарку с рельсов, потребовался эвакуатор. Всё это время – около часа – движение трамваев было остановлено.

Бывший мэр Челябинска стал "заложником" бордюров Миндортранса «Изнанка Челябинска» Поделиться

Напомним, что в Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей - работы оказались не согласованы с городским ГИБДД. Об этом 27 января в ходе пресс-конференции сообщил начальник областного ГУ МВД Михаил Скоков. В полицейском главке посчитали, что на некоторых участках проезжей части обособление трамвайных путей неэффективно, поскольку может воспрепятствовать движению спецтранспорта – скорой помощи, пожарных и полицейских машин. Для решения дальнейшей судьбы бордюров будут созданы рабочие группы. Отмечу, что инициатором обособления рельсов выступил Миндортранс Челябинской области. Авторы транспортной реформы считают, что это позволит увеличить скорость движение трамваев и снизить число ДТП с их участием.

И хотя вопрос бордюров увяз в бюрократических согласованиях, он по-прежнему вызывает споры среди челябинцев. Сторонники «огораживания» считают, что это дисциплинирует водителей, противники указывают на риски – одно дело, когда на путях застрял Lexus чиновника, а другое дело – когда встала скорая помощь или пожарная машина. Остаётся надеется, что пока этот вопрос решается в кабинетах чиновников, в сводках новостей не появится сообщения о ДТП на Цвиллинга с участием медиков или спасателей.