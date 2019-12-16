На дороги Челябинка выйдут новогодние трамваи и троллейбусы
Общество
Сегодня, 17:07

В преддверии Нового года челябинский городской электротранспорт подготовил подарок для всех жителей города. С 17 декабря по маршрутам будут курсировать новогодние трамваи и троллейбусы, которые украсят гирляндами.

Для украшения одного вагона трамвая было использовано 700 метров гирлянд и 7000 лампочек. Праздничный транспорт будет ходить поочередно на разных маршрутах, для того, чтобы охватить как можно больше районов города. В новогодней акции участвуют трамваи № 3, 15, 16, 22, и троллейбусы № 12, 10, 26. Украшенные подвижные составы будут работать в темное время суток, когда в городе загорается новогодняя иллюминация: утром – с 6:00 до 10:00 и вечером – с 16:30 до 22:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации Челябинска.

«Такая традиция возникла в прошлом году, и мы получили множество хороших отзывов. Действительно, гирлянды и новогодние огоньки на трамваях и троллейбусах создают доброе новогоднее настроение! Взрослые и дети активно фотографируются на фоне электротранспорта, а водители чувствуют себя настоящими звездами. Кстати, в этом году за рулем можно будет увидеть настоящего Деда Мороза и Снегурочку!», – комментируют представители ЧелябГЭТ.

В тестовом режиме новогодний транспорт выйдет в рейс уже вечером 16 декабря, без пассажиров. С 17 декабря будет запущена работа в регулярном графике.

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