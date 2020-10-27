На дороги Челябинской области выведены дополнительные экипажи ДПС

На автодороги федерального, областного и местного значения выведены дополнительные наряды ГИБДД. Они будут оказывать помощь водителям, а также обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники.

В регионе увеличено количество нарядов ДПС, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Во всех муниципальных образованиях области сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме.

Метеорологические условия могут сказаться на росте количества дорожно-транспортных происшествий и привести к затруднению движения по автодорогам населенных пунктов и на загородных трассах.

«В связи с ухудшением погодных условий сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге может возрастать в разы и заранее снижать скорость при проезде пешеходных переходов», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, а пешеходам оснастить свою одежду световозращающими элементами. Переходить дорогу только убедившись в полной остановке транспортных средств.