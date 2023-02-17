17.02.2023
Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию
16.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)
16.02.2023
Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска
16.02.2023
Десять тысяч литров паленого алкоголя не пустили на прилавки Челябинской области полицейские
16.02.2023
Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно
16.02.2023
Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
22.11.2019
Последствия аварии на теплотрассе в военном городке Чебаркуля планируют устранить в пятницу
04.07.2018
В Челябинске перекроют часть улиц на ремонт теплосетей
06.10.2017
В Троицке произошла новая авария на теплосетях
12.05.2016
Ремонт теплосетей Челябинска - на сайте ведомства
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023