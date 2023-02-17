На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей

В этом году на капитальный ремонт магистральных теплосетей Челябинска, начатый в 2022-м, направят более миллиарда рублей, что стало возможным благодаря поддержке правительства РФ и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Об этом сегодня, 17 февраля, сообщила в своем телеграм-канале глава города Наталья Котова, отметив, что львиная доля средств пойдет на улучшение ситуации в Металлургическом районе, где из-за высокой изношенности сетей регулярно происходят коммунальные аварии.

«По госпрограмме «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» за два года отремонтируем два километра тепломагистралей на семи участках по улицам 60-летия Октября, Мира, 50-летия ВЛКСМ, Дегтярева, Аральской и Богдана Хмельницкого», - рассказала Наталья Котова.

По словам мэра, за счет средств Фонда национального благосостояния еще 1,3 километра магистральных сетей будет отремонтировано на трех участках в Металлургическом районе.

«МУП «ЧКТС» за счет собственных средств проведет капитальный ремонт участков теплосетей по всему городу», - отметила Наталья Котова.