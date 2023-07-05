05.07.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
05.07.2023
На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом
05.07.2023
На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде
05.07.2023
Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
05.07.2023
Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
На курорте Кисегач эксплуатируют газовые котельные, не имея лицензии на эти работы
03.07.2023
Суд огласит приговор экс-замминистра экологии Челябинской области 10 июля
22.06.2023
В Челябинске у сотрудницы детсада обнаружили венерическое заболевание
19.06.2023
Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд
19.06.2023
Дело экс-директора ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, направлено в суд
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023