На курорте Кисегач эксплуатируют газовые котельные, не имея лицензии на эти работы

ООО «Курорт Кисегач» (многопрофильная здравница в Чебаркульском районе Челябинской области) и ООО УК «Русь» (обслуживает жилые дома на территории санатория «Кисегач») эксплуатируют опасные производственные объекты, не имея лицензии на осуществление этого вида деятельности. Компании оштрафованы. И продолжат дальше работать?

Как пояснили в прокуратуре области, в ходе проведенной проверки установлено, что эти компании эксплуатируют газовые котельные без соответствующих лицензий на право осуществления данного вида деятельности в области промышленной безопасности.

В отношении юридических лиц прокурором возбуждены административные дела по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ.

Постановлениями суда ООО «Курорт Кисегач» и ООО УК «Русь» привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Напомним, ранее в состав курорта Кисегач входили здравницы Кисегач, Еловое, Сосновая горка, Утес и базы отдыха). Но потом практически всё (кроме Сосновки) отошло в частные руки.

На территории курорта уже более почти два десятка лет не могут навести порядок с коммунальной инфраструктурой, которая при банкротстве санатория «Еловое» благополучно перешла частнику (санаторий был в областной собственности, при попустительстве властей его обанкротили и все сети достались – ООО «Евродвор», аффилированному с действовавшим на тот момент главой Челябинска Сергеем Давыдовым). Власти предпринимали неоднократные попытки решить застарелые проблемы Кисегача.