На Куйбышева в Челябинске закончен монтаж временного коллектора

В Челябинске сегодня, 22-го апреля, закончен монтаж и врезка переливного временного коллектора диаметром 720 миллиметров в существующий колодец у дома №7 по улице Куйбышева, где девятого апреля случился провал грунта.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, в настоящий момент объект запущен в работу. Существующий железобетонный коллектор запечатали глиняным замком.

«Таким образом осушен участок трассировки, которая необходима для прокладки трубой Корсис от улицы Куйбышева, 2-Б до Куйбышева, 7 с переходом автомобильной магистрали. Эти мероприятия позволили ускорить работы по перекладке трубопровода диаметром тысяча миллиметров и запуску коллектора в работу», - рассказали в администрации Челябинска.

В течение трех последних дней на Куйбышева в постоянном режиме велась перекачка воды четырьмя насосными агрегатами, был обустроен глиняный замок вокруг колодца у дома №7, выполнен монтаж слива из временного трубопровода в существующий колодец.

Кроме того, было осуществлено устройство двух колодцев вдоль железнодорожного полотна; уложен временный трубопровод диаметром 720 миллиметров, выполнен монтаж трубы КОРСИС диаметром тысяча миллиметров длиной 108 метров (65 процентов).

В настоящий момент продолжаются укрепление откоса обсадными сваями «полки» под временный трубопровод диаметром 720 миллиметров, работы по укладке трубопровода диаметром тысяча миллиметров (труба Корсис) и земляные работы от колодца К1 до К2 с прокладкой трубы Корсис с заходом в сеть существующую канализацию.

«Ситуация находится на ежедневном контроле. Работы ведутся круглосуточно», - сообщили в городской мэрии.

Напомним, провал грунта рядом с домом №7 по улице Куйбышева случился вследствие разрушения железобетонного коллектора. Движение в том районе было перекрыто.

Спустя неделю на месте аварии побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который заверил обеспокоенных жителей, что их безопасности ничего не угрожает. После беседы с главой региона успокоенные челябинцы вернулись в покинутые квартиры.

В минувшую субботу, 17-го апреля, было открыто движение по улице Чайковского (на перекрестке с Куйбышева).