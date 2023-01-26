На льду копейской «шестерки» скрестили клюшки местные «титаны» и ветераны спорта ЧТЗ

В шестой исправительной колонии Копейска (Челябинская область) состоялся товарищеский хоккейный матч осужденных и гостей: клюшки на колонийском льду скрестили команды «Титан» и «Ветераны спорта ЧТЗ».

Соперники сыграли три двадцатиминутных периода, отдыхая по пять минут после каждого из них. Сотрудники администрации ИК-6 выступили судьями соревнований.

По итогам первых двух периодов вперед вышел колонийский «Титан». Счет был 4:3 в пользу принимающей стороны.

В третьем периоде команды сравняли счет - 4:4, что еще сильнее раззадорило всех участников матча. Победителя должны были определить буллиты, но и они не изменили ситуацию: матч окончился дружеской ничьей.

Как рассказал главный «титан» колонийской команды – осужденный по имени Александр, хоккеисты из «шестерки» серьезно готовились к встрече с ветеранами спорта ЧТЗ, поставив перед собой цель одержать победу на радость осужденным болельщикам.

Капитан команды «Титан» добавил также, что все ее игроки в прошлом увлекались хоккеем и имеют неплохой уровень подготовки, а такие мероприятия, как матч с гостями-ветеранами спорта, помогают спортсменам, находящимся за решеткой, получить новый опыт и повысить свое мастерство.

Гости поблагодарили организаторов за отличное мероприятие и пообещали приехать снова, а также предложили местным хоккеистам пополнить ряды их команды после освобождения.

По словам заместителя начальника ИК-6 Олега Добродомова, осужденные «шестерки» в заключении имеют возможность постоянно заниматься спортом, которому в исправительном учреждении уделяется большое внимание. В стенах колонии регулярно играют в футбол, шахматы, шашки, настольный теннис и, конечно же, в хоккей.