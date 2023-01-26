26.01.2023
На льду копейской «шестерки» скрестили клюшки местные «титаны» и ветераны спорта ЧТЗ
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
Причины тайного путешествия 13-летней жительницы Бурятии в Челябинск устанавливает СК
25.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 января (18+)
25.01.2023
По окнам челябинцев с Университетской набережной стреляли из пневматики
25.01.2023
Екатеринбуржец осужден за попытку сбыта «синтетики» в Челябинской области
На льду копейской «шестерки» скрестили клюшки местные «титаны» и ветераны спорта ЧТЗ
14.12.2022
Экс-полицейский Котоманов раскаялся в отправке ядовитых писем руководству Евросоюза и НАТО
17.10.2022
Сотрудник магнитогорской колонии спас ребенка, упавшего в открытый колодец
13.10.2022
Начальник ГУФСИН по Челябинской области получил нагоняй от прокуратуры
07.10.2022
Сотрудники челябинского ГУФСИН собирают крышечки, чтобы помочь пятилетней девочке
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023