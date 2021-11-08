На магазинах Челябинска появились объявления, как попасть внутрь без QR-кода

Владельцы магазинов в Челябинске пытаются найти способы, как спасти свой бизнес. С введением QR-кода поток покупателей снизился. Не все горожане готовы ставить прививки и, соответственно, не все могут получить QR-код, а значит путь в ТРК, в которых находятся многие продуктовые супермаркеты, им закрыт.

Сегодня, восьмого ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова рассказала о том, что горожанам предлагают альтернативные входы в магазины без QR-кода.

«На некоторых магазинах появились объявления, что без QR-кода вход – вот там. Проследите, что происходит», - дала Котова поручение своему заму по экономическому развитию Игорю Постнову.

Напомним, с 30-го октября в Челябинской области начался период нерабочих дней, который введен для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Попасть в ТРК, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, теперь можно только по QR-коду.