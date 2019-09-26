На ММК определят «Инженера года»
Общество
Сегодня, 10:15

На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовал конкурс «Инженер года ПАО «ММК» по результатам работы в 2019 году.

Цель ежегодного инженерного смотра - выявление лучших инженерных кадров ПАО «ММК», пропаганда их технических достижений и опыта производственной деятельности, с последующим участием во «Всероссийском конкурсе «Инженер года». Участниками конкурса могут стать работники ПАО «ММК», имеющие высшее профессиональное образование, занятые инженерной деятельностью и добившиеся в 2019 году существенных профессиональных результатов, независимо от должности, наличия ученого звания и степени.

Кандидатуры на участие в конкурсе выдвигаются комиссиями в структурных подразделениях ПАО «ММК». Подготовленные документы для рассмотрения конкурсной комиссией под председательством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева направляются в группу по развитию научно-технического центра до 27 сентября 2019 года. Победителям конкурса, занявшим призовые места, будут выданы премии. Предусмотрена одна первая премия (30 тысяч рублей), две вторых (по 25 тысяч рублей), и три третьих (по 20 тысяч рублей) премии. Будут также поощрены наиболее активные участники конкурса. Победитель примет участие во Всероссийском конкурсе «Инженер года», на котором представители Магнитки не раз добивались высоких результатов,  сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

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Теги
ПАО «ММК»
группа Компаний ММК
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