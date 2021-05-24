На открытии биеннале в Челябинске устроили перфоманс

В центре Челябинска в галерее «Клоповник» открылась выставка программы арт-резиденций шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. На ней представили работы участников Лаборатории молодого искусства «DAKС» — перформативного проекта художников из Германии Детлефа Шлагхека и Леонида Харламова, сообщили организаторы.

18 студентов с разным бэкграундом и художественным опытом, художники-преподаватели Детлеф и Леонид представили разные формы современного искусства: видео- и фотообъекты, инсталляции, перформансы.

«В течение двух недель челябинские художники, а также художники из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, специально приехавшие ради обучения, расширяли границы своих художественных практик вместе с немецкими наставниками Детлефом Шлагхеком и Леонидом Харламовым. В стенах Челябинского государственного института культуры будущие участники выставки сделали свой автопортрет в разных техниках — от стихотворного перформанса до анимации, посетили лекцию Дмитрия Гутова «Зачем нужно искусство?» из цикла «Время понимать», а после экскурсии по Челябинскому трубопрокатному заводу создали серии работ о рождении трубы», - рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 20 июня по адресу: Свердловский проспект, 60, 2-й этаж.

Фоторепортаж