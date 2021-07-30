На площади Революции Челябинска из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения.

К первому этапу ремонта участка на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга подрядчик приступит сегодня, 30-го июля.

Как сообщили в администрации Челябинска, на первом этапе до третьего августа ограничивается движение по проспекту Ленина по трем крайне левым полосам в обоих направлениях, движение осуществляется по двум правым полосам.

Движение по улице Цвиллинга в сторону Тимирязева с западной стороны Коммуны также ограничивается, движение по улице Цвиллинга в сторону Коммуны ограничивается с двух до одной полосы.

Водителей просят учитывать ограничения, обращать внимание на временные знаки и заранее планировать свой маршрут.