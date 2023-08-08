08.08.2023
Солист челябинской оперы завоевал второе место в международном конкурсе, посвященном Стравинскому
08.08.2023
На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани
08.08.2023
В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками
08.08.2023
В Челябинской области в июле родилось 30 пар двойняшек
08.08.2023
В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами
08.08.2023
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера
На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани
08.08.2023
ГРЦ Макеева представит на «Армии-2023» уникальные новейшие разработки
12.07.2023
Работники ГРЦ Макеева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО
12.07.2023
Молодые инженеры ГРЦ Макеева приняли участие в мероприятиях Роскосмоса в Москве
24.06.2023
С памятью в сердце: сотрудники ГРЦ Макеева приняли участие во всероссийской патриотической акции
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023