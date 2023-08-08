На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани

Студенты Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КНИТУ – КАИ) проходят практику в АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область).

Для прохождения производственной практики в Государственном ракетном центре имени академика Макеева гости из Казани прибыли четвертого августа. Восемь юношей и одна девушка в течение четырех недель будут применять полученные в процессе обучения знания в отделах предприятия.

Студентов четвертого курса, обучающихся по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (специализация «Проектирование ракетных двигателей твердого топлива»), встретили специалисты ГРЦ, отметив, что среди практикантов давно не было студентов этого вуза. Для гостей из Казани организовали круглый стол с участием начальников и ведущих специалистов тех отделов, за которыми закреплены студенты.

Ведущий инженер-конструктор – руководитель группы Александр Андреев познакомил молодежь с руководителями практики, рассказал о структуре предприятия и специфике отделов, где им предстоит выполнять практические задания и набираться опыта.

Сразу после знакомства ребята разошлись на свои временные рабочие места.

По словам доцента кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ – КАИ Андрея Сабирзянова, студенты имеют хороший уровень подготовки, и прохождение практики на таком известном и уникальном предприятии, как ГРЦ Макеева, для них – честь.

«Студенты прошли курс теории, один семестр по конструкции, смежным дисциплинам. Защитили проекты по турбонасосным агрегатам, по газотурбинным установкам. Они способны работать и выполнять задачи. Хотелось бы, чтобы была хорошая оценка за практику. Это будет, в первую очередь, оценка нашей преподавательской деятельности», - сказал Андрей Сабирзянов.