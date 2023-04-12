На счастливой орбите: школьники Челябинска отметили День космонавтики

Сегодня, 12 апреля, в Ленинском районе Челябинска школьники по традиции отметили День космонавтики шествием и торжественным построением. Оно прошло под лозунгом: «Мы – первые!».

Учащиеся собрались в сквере имени Юрия Гагарина. Он расположен на улице, которая с основания района называлась улицей Строителей, а 26 мая 1961 года была переименована в улицу Гагарина.

«Бюст первого космонавта в сквере был установлен по инициативе молодежного совета Ленинского района при поддержке наших предприятий. Мы доказали, что мы самая лучшая страна и у нас самые лучшие ученые. Я желаю вам всем успешно учиться и совершать такие же подвиги», - сказал глава Ленинского района Александр Орел.

«Мы зарекомендовали себя единой страной, которая способна на многое. Наши ученые и люди покорят все», - добавил председатель совета ветеранов ЧТПЗ Владимир Шахманов.

«Так что, три, два, один – поехали!», - дал старт празднику глава Ленинского района Александр Орел.

А «ехать» было на чем, да и даже лететь. Школьники подошли к празднованию Дня космонавтики с юмором и фантазией. Кто-то «превратился» в ракету, была даже «Восток -1», кто-то в космонавта, а кто-то соорудил и принес с собой мини-копии планет солнечной системы.

«Мы посчитали, что мы пока маленькие, но вот такие маленькие Гагарины. Я в шлеме космонавта», - говорит Никита Симагаев, ученик 5 «а» класса филиала школы №32.

«Мы назвались «Звездочками». Это символизирует надежду и стремление в будущее. Я уже для себя решил, что буду поступать в летное училище», - рассказывает ученик десятого класса школы №47 Никита Баулин.

Напомним, 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день - день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

В 1961 году 12 апреля гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный полет в космос, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Как известно, прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены четвероногие друзья человека. В августе 1960 года советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.

С 2011 года праздник День космонавтики носит еще одно название - Международный день полета человека в космос.