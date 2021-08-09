На сотый день реконструкции Ленинградского моста в Челябинске начался монтаж балок пролетного строения

В Челябинске сегодня, девятого августа, - сотый день с начала реконструкции Ленинградского моста. Символично, что именно сегодня на стройке века – так преображение важнейшего для города сооружения назвали в мэрии – начался монтаж балок пролетного строения длиной 33 метра.

Как уточнили в пресс-службе администрации Челябинска, масса одной конструкции составляет около 60 тонн.

«В одном пролете 24 балки, а всего таких пролетов – шесть. Соответственно, будет установлено 144 балки. Первую уже установили», - рассказ али в мэрии, отметив ювелирную работу кранов, синхронно поднявших балку и транспортировавших ее к месту установки.

Напомним, Ленинградский мост был построен в 1953-м году. За это время сооружение изрядно обветшало. На его реконструкцию первоначально отводилось 27 месяцев. Однако в связи с огромным значением данного моста для челябинцев сроки его реконструкции сократили до 23-х месяцев.

Движение по Ленинградскому (подрядчик - АО «Уралмостострой») запустят в июле 2022-го года – жители областного центра ждут этого события с огромным нетерпением. Полный ввод объекта в эксплуатацию (с движением трамваев) планируется первого сентября 2022-го года.

Напомним, Ленинградский мост полностью закрыли для движения в мае текущего года. Автомобилистам на период проведения работ приходится пользоваться объездными путями по новой развязке (Российская – Братьев Кашириных) и по автодороге Меридиан.

Неудобства, которые вынуждены терпеть автомобилисты (да и пешеходы тоже) того стоят: в результате реконструкции Челябинск получит современный, крепкий 180-метровый мост с тремя полосами в каждую сторону.

Расчетная пропускная способность Ленинградского моста в час пик при полной загруженности составит до восьми тысяч единиц транспорта в час.

В мэрии напомнили, что реконструкция Ленинградского моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Все работы идут в графике.

Новый мост будет на 30 метров шире и на 2,5 метра выше старого. Для движения транспорта организуют шесть полос в оба направления плюс трамвайные пути. Для пешеходов обустроят удобные широкие тротуары.