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На средства ММК для школ Магнитогорска закупили последнюю партию рециркуляторов воздуха

Общество
Сегодня, 10:28
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В Магнитогорск (Челябинская область) доставили последнюю партию рециркуляторов воздуха, закупленных на средства ПАО «ММК».

Теперь все образовательные учреждения города полностью обеспечены оборудованием, призванным обеспечивать эффективную профилактику заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», до появления рециркуляторов 37 учебных кабинетов школы №7 имени Галкина просто проветривали. В условиях пандемии такая профилактика малоэффективна, учитывая, что коронавирус живёт вне тела носителя до 48-ми часов.

Магнитогорские общеобразовательные учреждения снабжают рециркуляторами, обеззараживающими воздух, с начала сентября. Первая партия составила 937 приборов, последняя - 329. В целом же городские школы получили 2493 рециркулятора.

Поставляли технику по социальной программе «Мы вместе!». Главным благотворителем выступили Магнитогорский металлургический комбинат и лично председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, по инициативе которого за рамками программы было дополнительно выделено 500 миллионов рублей на реализацию приоритетных мер, направленных на поддержку учреждений здравоохранения и медицинских работников, педагогов и школьников, детских садов, наименее защищённых категорий граждан.

Рециркуляторы, которыми оснастили школы Магнитогорска, очищают и дезинфицируют воздух. Приборы убивают 99 процентов вредных микроорганизмов благодаря ртутным лампам с ультрафиолетовым излучением. Но в отличие от обычных облучателей бактерицидного типа вредные микроорганизмы уничтожаются в воздухе не прямыми лучами, а по другому принципу, поэтому нахождение людей в зоне действия прибора абсолютно безопасно.

Рециркулятор - это закрытая прямоугольная коробка с лампой внутри. Прибор всасывает воздух, прогоняет через камеру с ультрафиолетом и выдувает уже обеззараженным. Работа такой лампы рассчитана на восемь тысяч часов.

В помещении, где установлено современное бактерицидное устройство, намного комфортнее, ведь дышится там гораздо легче и не присутствуют посторонние неприятные запахи.

Напомним, в Магнитогорске социальную программу «Мы вместе!» реализуют с конца марта. Она разработана благотворительным фондом «Металлург» при поддержке ММК, администрации города.

По состоянию на 28 сентября на одноимённый благотворительный счёт от юридических и физических лиц поступило 173 миллиона 261 тысяча 120 рублей. На помощь реципиентам программы направлено 159 миллионов 629 тысяч 448 рублей.

Изначально программа охватывала ряд категорий одиноких пенсионеров. По решению Виктора Рашникова в перечень получателей благотворительной помощи были дополнительно включены малообеспеченные и особо нуждающиеся категории населения.

С апреля продуктовые наборы и комплекты средств индивидуальной защиты, кроме одиноких пенсионеров, получали многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи, одинокие инвалиды III группы и семьи, в которых проживают инвалиды III группы.

Поступление денежных средств на благотворительный расчётный счёт «Мы вместе!» продолжается.

 

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