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На Тургояке люди отдыхают, не боясь коронавируса

Фото: 
Минэкологии Челябинской области
Общество
Сегодня, 13:38

Санаторий "Жемчужина Урала" на озере Тургояк (Челябинская область) подвергся проверке минэкологии и полиции. Как оказалось, режим самоизоляции в здравнице соблюдается не в полном объеме.

Как сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в "Жемчужине Урала" продолжают находиться 77 человек. Меры по защите постояльцев в санатории принимаются, однако при этом сотрудники и жильцы свободно передвигаются по территории здравницы, средствами защиты они не обеспечены. 

Продолжает заселение и отель «Фонград». Сюда приезжают даже жители соседних регионов, в частности Свердловской области, с семьями. Сам отель предоставляет полный перечень услуг, включая питание в ресторане", - отметил Виталий Безруков.

Он напомнил, что в период карантина  в тех местах, где завершается лечение граждан, постояльцы должны находиться в режиме самоизоляции. В помещениях необходимо проводить санитарную обработку, питание - организовывать в номерах. 

Принимать новых постояльцев местам отдыха и лечения запрещено. Ограничение будет действовать до первого июня 2020-го года.

Напомним, провеки в местах отдыха и на природоохранных территориях Челябинской области проводятся по поручению главы региона Алексея Текслера.

Большинство баз отдыха на Южном Урале соблюдает предписанный режим и не принимает постояльцев. Но встречаются и нарушители режима (таковые были обнаружены в середине неделе на озере Увильды). Среди них  в основном рыбаки. 

Так, на Тургояке их оказалось около ста человек. Любители отдыха под открытым небом приезжают с палатками, устраивают пикники.

Со всеми нарушителями режима были проведены профилактические беседы. Людей попросили незамедлительно отправиться по домам.

В отношении не подчинившихся требованиям полиции стражи порядка составили протоколы об административном правонарушении.

Рейды на территории баз отдыха, особо охраняемых территорий и популярных туристических зон Южного Урала продолжатся в ежедневном режиме. 

 

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