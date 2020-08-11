ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На улице Дзержинского в Челябинске наконец появятся трамвайные остановки и тротуары

Общество
Сегодня, 13:10
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

В Ленинском районе Челябинска улицу Дзержинского ждет масштабное преображение.

По словам районного главы Александра Орла, несовершенств на этой улицы немало, работы предстоит очень много, и она будет проводиться на системной основе.

Решения о том, что конкретно должно быть сделано на улице Дзержинского, принимались в том числе на основании комиссионного объезда, в котором, помимо самого Орла, принимал участие комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Кроме того, глава района отдельно обсуждал существующие проблемы и то, что неплохо бы сделать на данной улице, чтобы она стала более комфортной, с заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максимом Куляшовым.

"В настоящее время совместно с Максимом Николаевичем и КДХ рассматриваем возможность строительства четырех остановочных комплексов на трамвайной линии по Дзержинского, потому что на сегодняшний день они там вообще отсутствуют. Люди выходят из трамваев непосредственно на землю или на проезжую часть", - рассказал Александр Орёл.

Также глава района сообщил, что, кроме того, вдоль улицы Дзержинского запланировано строительство тротуаров по программе "Реальные дела".

В настоящее время уже начались работу по строительству тротуара на участке от улицы Гранитной до Грозненской. Это подход к 55-й школе.

"Также на Дзержинского в рамках "Реальных дел" сегодня ведутся работы по обустройству новых парковочных мест около поликлиники 11-й горбольницы", - отметил Александр Орёл.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
24.04.20 11:56
Новые подходы к благоустройству
Во дворах Ленинского района Челябинска появятся живые изгороди, песок и геопластика
Общество
03.07.19 13:58
Вдоль по набережной
Наталья Котова испытала позитивные эмоции на берегу озера Смолино
Общество
03.06.19 10:56
Челябинские коммунальщики объяснили, почему сорвали сроки подачи горячей воды
Политика
22.02.19 17:57
Определены победители конкурса по отбору кандидатов на пост главы Челябинска
Сегодня, 10:50
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 10:28
Скидки до 45 процентов в новых аптеках «Живика»
Сегодня, 09:31
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Вчера, 19:58
Наталья Котова не приняла отчет зама об устранении недостатков в уборке улично-дорожной сети
Вчера, 16:35
Наталья Котова: Песчаных куч в центре Челябинска быть не должно
Вчера, 15:27
Текслер дал две недели на устранение последствий разгула стихии в Металлургическом районе
Вчера, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Вчера, 14:59
На градообразующем предприятии в южноуральской «запретке» зафиксирован очаг «ковида»
Вчера, 14:56
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Вчера, 14:30
После встречи с Лощининой Текслер поручил срочно доставить в Коркино аппараты ИВЛ
Общество
Сегодня, 11:50
Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Общество
Сегодня, 11:52
Южноуральские больницы входят в штатный режим работы после «ковида»
Новости
Сегодня, 14:19
Политика
«Гражданский патруль» мог «наехать» на «ЗлатСитиСервис» по политическим мотивам
Сегодня, 13:27
Федерация
Малоимущим россиянам добавят деньги на детей
Сегодня, 13:24
Федерация
В России подсчитали стоимость квеста “собери ребенка в школу”
Сегодня, 13:21
Происшествия
Южноуральские полицейские «зачистили» стройки от нелегальных мигрантов
Сегодня, 13:19
Происшествия
В колонии Каслинского района повесился наркосбытчик
Материалы рубрики
Сегодня, 10:50
Общество
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 09:31
Общество
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Вчера, 14:59
Общество
На градообразующем предприятии в южноуральской «запретке» зафиксирован очаг «ковида»
Вчера, 14:56
Общество
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Вчера, 14:23
Общество
В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19
Теги
Александр Орел
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика