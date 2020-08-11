На улице Дзержинского в Челябинске наконец появятся трамвайные остановки и тротуары

В Ленинском районе Челябинска улицу Дзержинского ждет масштабное преображение.

По словам районного главы Александра Орла, несовершенств на этой улицы немало, работы предстоит очень много, и она будет проводиться на системной основе.

Решения о том, что конкретно должно быть сделано на улице Дзержинского, принимались в том числе на основании комиссионного объезда, в котором, помимо самого Орла, принимал участие комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Кроме того, глава района отдельно обсуждал существующие проблемы и то, что неплохо бы сделать на данной улице, чтобы она стала более комфортной, с заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максимом Куляшовым.

"В настоящее время совместно с Максимом Николаевичем и КДХ рассматриваем возможность строительства четырех остановочных комплексов на трамвайной линии по Дзержинского, потому что на сегодняшний день они там вообще отсутствуют. Люди выходят из трамваев непосредственно на землю или на проезжую часть", - рассказал Александр Орёл.

Также глава района сообщил, что, кроме того, вдоль улицы Дзержинского запланировано строительство тротуаров по программе "Реальные дела".

В настоящее время уже начались работу по строительству тротуара на участке от улицы Гранитной до Грозненской. Это подход к 55-й школе.

"Также на Дзержинского в рамках "Реальных дел" сегодня ведутся работы по обустройству новых парковочных мест около поликлиники 11-й горбольницы", - отметил Александр Орёл.