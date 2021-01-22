На вокзалах Челябинского региона ЮУЖД продолжают соблюдать противоковидные меры

Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации на вокзалах Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги продолжают действовать усиленные меры безопасности. Весь персонал пользуется медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками.
Комплекс противоэпидемических мер на территории железнодорожных вокзалов реализуется с марта прошлого года. Установлены приборы с антисептиками для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, а на сидениях – наклейки с рекомендациями по рассадке. По громкой связи посетителям напоминают об обязательном ношении масок и перчаток.
Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области проводит регулярную дезинфекцию помещений на всех вокзалах Южно-Уральской железной дороги, применяя средства, безопасные для здоровья и имеющие широкий спектр антимикробного воздействия.
Особое внимание уделяется дверным ручкам, перилам, поручням, подлокотникам, всему, с чем чаще всего контактируют пассажиры.
На пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты для личных вещей.
Медпункты вокзалов дополнительно оборудованы противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.
Напомним, во всех поездах, курсирующих по полигону Южно-Уральской железной дороги, реализуется комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Среди них – бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции.
Перед отправлением в каждый рейс вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами.