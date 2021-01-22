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На загородные трассы в Челябинской области выведены дополнительные экипажи ДПС

На загородные трассы в Челябинской области в связи с ухудшением погодных условий в горнозаводской зоне выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД.

В условиях снегопада стражи порядка ведут на федеральной трассе «Москва-Челябинск» надзор за дорожным движением, и в случае ухудшения обстановки оказывают помощь автомобилистам, а также обеспечивают бесперебойную работу снегоуборочной техники.

Госавтоинспекция региона обращается к водителям с просьбой по возможности отказаться от дальних поездок.

«В случае необходимости, отправляясь в путь, заранее продумайте свой маршрут, проверьте исправность транспортного средства, заправьте свой автомобиль, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем или кофе, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос», - напутствуют в УГИБДД по Челябинской области.

Во время движения сотрудники Госавтоинспекции просят водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров на дороге.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями, автомобилистов призывают обращаться за помощью в оперативные службы.