Набережная в Челябинске может стать единой пешеходной зоной длиной в 38 км

План проектирования набережной реки Миасс в Челябинске обсудили члены Общественной палаты Челябинской области на рабочей встрече, организованной комиссией по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям. Проект представил член градостроительного комитета ЧОО «Опора России», управляющий партнер компании «Девелопмент Про» Вахтанг Чикаберидзе. По его словам, длина набережной пределах границ города составит 38 км, а все ее части будут связаны в единый пешеходный путь.

«На набережной важно разместить такие объекты, которые будут привлекательными максимальное количество дней в году. Это могут быть спортивные площадки, трассы с препятствиями для дронов, места для отдыха, умный парк с доступом в Интернет, дизайнерские мосты. Особое место нужно уделить экологии: высадить больше деревьев, применить эко- и биотехнологии самоочистки реки», – рассказал спикер.

Участие в обсуждении предложенной концепции приняли известные южноуральцы: руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, председатель Общественного совета при Министерстве культуры Челябинской области Борис Мизрахи, заместитель директора ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» Николай Антипин, писатель Кирилл Шишов и краевед Юрий Латышев.

«Сейчас важно детально изучить все исторические факты, которые будут в дальнейшем формировать проект. Уже сейчас понятно, что концепция замечательная и столь нужная для города-миллионника. Общественная палата будет участвовать в реализации идеи», – рассказала председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям Наталья Заварзина.