ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Начальник отдела по связям с общественностью ЧЦЗ вошла в ТОП-100 директоров по коммуникациям России

Общество
Сегодня, 11:18

Сразу два представителя Челябинской области вошли в число победителей подготовленного Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM-2020.

Это советник при ректорате Южно-Уральского государственного аграрного университета Дмитрий Филиппов (52 место) и начальник отдела по связям с общественностью Челябинского цинкового завода Наталья Васильева (84 место).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью входящего в состав Уральской горно-металлургической компании АО «Челябинский цинковый завод», рейтинг составляется при помощи специальных моделей по оценке коммуникационной активности, чтобы выявить наиболее активных и заметных в медиапространстве в предыдущий календарный год руководителей коммуникационных подразделений компаний и определить лучшие организации в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений.

Среди основных целей рейтинга - выявление и публичное признание успешных профессионалов отрасли и определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений среди принявших участие в TOP-COMM-2020. 

Абсолютное большинство руководителей подразделений по коммуникациям и корпоративным отношениям, вошедших в список TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге, который помогает им понять динамику собственных достижений и развития. 

По словам Натальи Васильевой, участие в подобных рейтингах важно не только с точки зрения публичного признания профессиональным сообществом. Главное - возможность объективно оценить коммуникационную тактику других компаний и получить дополнительные стимулы для профессионального совершенствования. 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 10:26
Наступившая и следующая рабочие недели будут сокращенными
Сегодня, 10:19
Число южноуральцев с коронавирусом меньше не становится, но пока мест в больницах хватает
Сегодня, 09:45
Роспотребнадзор: Пока в Челябинской области нет оснований для смягчения ограничений
Вчера, 22:16
В Челябинске подрядчик при капремонте дома испортил его архитектурную отделку
Вчера, 18:35
Прокуратура проведет проверку в Челябинском онкоцентре, где выявлен очаг ковида
Вчера, 17:56
В Челябинске и Сатке объявлен режим «черного неба»
Вчера, 17:41
Зеленые крыши могут стать для Челябинска обычным явлением
Вчера, 17:33
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
Вчера, 17:02
"ЧелябГЭТ" нашел замену Павлюченко
Вчера, 16:23
Семья топ-менеджера «Уралавтодорора» Дмитрия Чупахина уверена, что он не крал фуру
Культура
Сегодня, 10:58
Доброе утро, Урал!
Для вас поет ансамбль «Мировые песни»
Общество
Сегодня, 10:26
Наступившая и следующая рабочие недели будут сокращенными
Новости
Сегодня, 11:45
Политика
Южноуральские наблюдатели начали получать направления на избирательные участки
Сегодня, 11:24
Происшествия
В Челябинске произошло ДТП с участием полицейского
Сегодня, 11:11
Общество
Еще три юриста из Челябинска проиграли суд губернатору и правительству
Сегодня, 11:05
Среда обитания
В Челябинске следом за козлом Антонио олень Петр стал счастливым отцом детей от двух самок
Вчера, 22:16
Общество
В Челябинске подрядчик при капремонте дома испортил его архитектурную отделку
Материалы рубрики
Сегодня, 11:11
Общество
Еще три юриста из Челябинска проиграли суд губернатору и правительству
Вчера, 22:16
Общество
В Челябинске подрядчик при капремонте дома испортил его архитектурную отделку
Вчера, 18:35
Общество
Прокуратура проведет проверку в Челябинском онкоцентре, где выявлен очаг ковида
Вчера, 17:41
Общество
Зеленые крыши могут стать для Челябинска обычным явлением
Вчера, 17:33
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика