Начальник отдела по связям с общественностью ЧЦЗ вошла в ТОП-100 директоров по коммуникациям России

Сразу два представителя Челябинской области вошли в число победителей подготовленного Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM-2020.

Это советник при ректорате Южно-Уральского государственного аграрного университета Дмитрий Филиппов (52 место) и начальник отдела по связям с общественностью Челябинского цинкового завода Наталья Васильева (84 место).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью входящего в состав Уральской горно-металлургической компании АО «Челябинский цинковый завод», рейтинг составляется при помощи специальных моделей по оценке коммуникационной активности, чтобы выявить наиболее активных и заметных в медиапространстве в предыдущий календарный год руководителей коммуникационных подразделений компаний и определить лучшие организации в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений.

Среди основных целей рейтинга - выявление и публичное признание успешных профессионалов отрасли и определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений среди принявших участие в TOP-COMM-2020.

Абсолютное большинство руководителей подразделений по коммуникациям и корпоративным отношениям, вошедших в список TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге, который помогает им понять динамику собственных достижений и развития.

По словам Натальи Васильевой, участие в подобных рейтингах важно не только с точки зрения публичного признания профессиональным сообществом. Главное - возможность объективно оценить коммуникационную тактику других компаний и получить дополнительные стимулы для профессионального совершенствования.