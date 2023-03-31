Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке

В администрации Челябинска сегодня, 31 марта, состоялось первое заседание рабочей группы с жителями, обеспокоенными предстоящей застройкой в границах улиц Стахановцев, Барбюса, Коммунаров, переулка 2-й Вагонный 2-й.

Встреча прошла под председательством заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской.

Как напомнили в мэрии, 23 марта в ходе личного приема жители частного сектора озвучили главе Челябинска Наталье Котовой свои опасения по поводу предстоящей застройки. По их мнению, при разработке документации были допущены нарушения, а из-за предыдущей застройки идет подтопление частного сектора. Поэтому жители предложили отменить проект, а на этом месте организовать общественное пространство.

Сегодня руководители профильных управлений и комитетов администрации города Челябинска ответили на ранее поступившие вопросы по обеспеченности парковочными местами, рассказали о планируемых работах по ликвидации проблемы с подтоплением территории - строительстве сетей ливневой канализации и приемного коллектора, о расположенных в пешей доступности местах отдыха и наличии социальной инфрастуктуры, которая готова к приему будущих жителей микрорайона.

В ходе обсуждения проекта будущей застройки возникли вопросы по инсоляции, которая, по мнению жителей, не будет соответствовать действующим нормативам, организации движения транспорта на время возможного строительства, а также расположении «красных линий».

По итогам встречи принято решение о проведении застройщиком исследования по инсоляции и влиянии будущей застройки на уровень грунтовых вод. Управлению по архитектурно-градостроительному проектированию предстоит проверить расположение «красных линий», а также параметры строительства.

Администрация Ленинского района Челябинска планирует провести обход всех жилых домов с фиксацией в каждом из них наличия следов от подтопления.