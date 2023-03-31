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Строительство
подтопления
Наталья Котова
Надежда Рыльская
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31.03.2023 12:51
Фото: Администрация Челябинска

Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке

Власти пообещали челябинцам из Ленинского района защиту от подтоплений

В администрации Челябинска сегодня, 31 марта, состоялось первое заседание рабочей группы с жителями, обеспокоенными предстоящей застройкой в границах улиц Стахановцев, Барбюса, Коммунаров, переулка 2-й Вагонный 2-й.

Встреча прошла под председательством заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской.

Как напомнили в мэрии, 23 марта в ходе личного приема жители частного сектора озвучили главе Челябинска Наталье Котовой свои опасения по поводу предстоящей застройки. По их мнению, при разработке документации были допущены нарушения, а из-за предыдущей застройки идет подтопление частного сектора. Поэтому жители предложили отменить проект, а на этом месте организовать общественное пространство.

Сегодня руководители профильных управлений и комитетов администрации города Челябинска ответили на ранее поступившие вопросы по обеспеченности парковочными местами, рассказали о планируемых работах по ликвидации проблемы с подтоплением территории - строительстве сетей ливневой канализации и приемного коллектора, о расположенных в пешей доступности местах отдыха и наличии социальной инфрастуктуры, которая готова к приему будущих жителей микрорайона.

В ходе обсуждения проекта будущей застройки возникли вопросы по инсоляции, которая, по мнению жителей, не будет соответствовать действующим нормативам, организации движения транспорта на время возможного строительства, а также расположении «красных линий».

По итогам встречи принято решение о проведении застройщиком исследования по инсоляции и влиянии будущей застройки на уровень грунтовых вод. Управлению по архитектурно-градостроительному проектированию предстоит проверить расположение «красных линий», а также параметры строительства.

Администрация Ленинского района Челябинска планирует провести обход всех жилых домов с фиксацией в каждом из них наличия следов от подтопления.

Строительство
подтопления
Наталья Котова
Надежда Рыльская
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Глава Минобороны Шойгу приехал в Челябинскую область

28.03.2023 17:52

В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств

28.03.2023 17:42

В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги

28.03.2023 17:40

Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города

28.03.2023 17:33

В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat» 

28.03.2023 17:18

В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых

28.03.2023 17:08

Неделя детской книги стартует … в Молодежном театре

28.03.2023 16:59

Талантливые южноуральцы смогут покорить преподавателей ГИТИСа онлайн

28.03.2023 16:57

Анонсы событий и мероприятий на 29 марта (18+)

28.03.2023 16:24

В селе Белоносово состоялось совещание аграриев и фермеров Еткульского района

28.03.2023 16:02

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» первого апреля состоится фестиваль «Отжиг-фест»

28.03.2023 15:52

В Челябинске уменьшилось число детсадовцев, однако ряду микрорайонов садиков по-прежнему не хватает