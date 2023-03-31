31.03.2023
Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области
31.03.2023
Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке
31.03.2023
Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля
31.03.2023
Двое коркинцев обвиняются в дерзких и циничных разбоях и грабежах
31.03.2023
Жители Магнитогорска ради выгоды устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами
31.03.2023
АКРА: Кредитоспособность Челябинской области по-прежнему высока
Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке
Власти пообещали челябинцам из Ленинского района защиту от подтоплений
23.11.2022
На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей
27.10.2022
В ДОМ.РФ поддержали Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года
09.03.2022
Текслер: Буду жестко реагировать на любые факты необоснованного увеличения стоимости стройки
03.12.2021
В детский сад без очереди: челябинская мэрия поставила недетские цели
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023