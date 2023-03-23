Наталья Котова взяла в работу замечания жителей улицы Стахановцев по предстоящей застройке

Глава Челябинска Наталья Котова подключилась к теме предстоящей застройки территории в границах улицах Стахановцев, Барбюса, Коммунаров и переулка 2-го Вагонного, где планируется возведение многоквартирных домов.

Жители частного сектора Ленинского района, обеспокоенные предстоящими изменениями, сегодня, 23 марта, озвучили мэру свои опасения на личном приеме. Заявители уверены, что при разработке документации были допущены нарушения, а из-за ранней градостроительной политики в этом квартале идет подтопление индивидуальных домов. Жители предложили не проводить здесь застройку, а организовать общественное пространство.

Как рассказал в ходе личного приема представитель компании-застройщика, по данной территории был проведен аукцион, предусматривающий механизм развития застроенной территории (РЗТ). В 2021 году по результатам торгов был заключен договор, предусматривающий в рамках РЗТ расселение двух ветхоаварийных домов и снос одного такого же строения. Кроме того, победителю аукциона необходимо было провести все изыскательные работы и разработать проект планировки. Все обязательства застройщик выполнил.

Заместитель главы Челябинска по строительству Александр Перемыкин отметил, что на проект застройки получено положительное заключение государственной экспертизы. Кроме того, застройщик берет на себя обязательства по реконструкции и устройству канализационного коллектора диаметром 700.

Наталья Котова рассказала, что были выслушаны все требования жителей домов, расположенных в микрорайоне на улице Стахановцев (микрорайон соседствует с той частью территории, которую планируется развивать в рамках механизма РЗТ).

«Все претензии взяты в работу, создана рабочая группа, которой предстоит оценить претензии жителей и аргументы застройщика. Дальше мы уже будем знать, насколько сможем изменить ситуацию. Сейчас предстоит проанализировать много параметров, документов и планов. По подтоплению вопрос также будем решать - путем прокладки ливневой канализации застройщиком. Также мною дано поручение рассмотреть возможность провести такую работу за счет бюджетных средств уже в прилегающем частном секторе», - отметила Наталья Котова.

Мэр сообщила, что через неделю планируется новая встреча с заявителями.