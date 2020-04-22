«Нахождение в самоизоляции обостряет потребность в творчестве»

В Челябинске решили продолжить фотомарафон «ИЗОляция.74»

Государственный исторический музей Южного Урала продлил прием работ на фотоконкурс «ИЗОляция74» до 30 апреля. Решение было принято не только в связи с изменением срока выхода региона из режима самоизоляции, но и по причине высокого интереса южноуральцев к творческому марафону.

Конкурс объявили Государственный исторический музей Южного Урала, фотоклуб «Каменный пояс» и Челябинское отделение Союза фотохудожников России при поддержке Министерства культуры Челябинской области. Свобода творчества участников была ограничена лишь одним условием – делать снимки, не выходя из дома.

По массовости южноуральский конкурс уже можно ставить в один ряд с международными аналогами. Впрочем, резонанс его тоже имеет международный уровень. На электронную площадку «ИЗОляции.74» заходят гости из Германии, Нидерландов, США. Она размещается в группе «Каменного пояса» ВКонтакте.

Некоторые конкурсанты «ИЗОляции.74» отправили свои работы на подобное состязание Союза фотографов Азербайджана, откликнувшись на его предложение. Среди них юная челябинка Анастасия Долгова.

«Нахождение в самоизоляции, с одной стороны, огорчает, потому что я пропускаю многие мероприятия. А с другой — обостряет потребность в творчестве», - пояснила Анастасия.

«Конкурс «ИЗОляция74» очень воодушевил профессионалов и любителей фотографии. Мы видим, что очень многие откликнулись, начали пробовать, снимать, — рассказал руководитель отдела фотонаследия музея Максим Грицук. — Есть фотографии оптимистичные, веселые, с хорошим настроением, а есть и «суровые». Это отражает разные взгляды людей, разное настроение, что делает наш конкурс более разнообразным».

Богатство подходов к освещению темы самоограничения отметил и член жюри, руководитель клуба «Каменный пояс» Дмитрий Кочергин.

«Мне нравятся работы мастеров фотографии и снимки явно начинающих авторов, — подчеркнул он. — Среди всего разнообразия не могу не отметить почти все работы Ирины Катаевой, серию снимков «Самоизоляция» Сергея Коляскина, постановочные фотограыии Глеба Лунина (в первую очередь, наверное, «Инфицированный автопортрет»), Алексея Сырова и Александра Нифанина. И еще хотелось бы отметить серию работ Людмилы Першиной и эксперименты с пеной Ирины Мрез.

Желающие присоединиться к творческому марафону могут прочитать условия на странице «Каменного пояса»: