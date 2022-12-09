Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей

Управление федеральной налоговой службы по Челябинской области (УФНС) организует День открытых дверей, на котором жители смогут больше узнать о Едином налоговом счете.

Как сообщает пресс-служба УФНС, День открытых дверей пройдет 15 декабря с девяти до 20 часов во всех налоговых инспекциях Челябинской области.

Специалисты налоговых органов подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 году, а также ответят на вопросы по теме.

В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут узнать:

- что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества;

- какие изменения ожидают с первого января 2023 года всех налогоплательщиков;

- как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей,

- как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

- как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

ДЛЯ СПРАВКИ

С первого января 2023года все категории налогоплательщиков переходят на новую форму оплаты налогов и страховых взносов - Единый налоговый платеж, распределяющийся на

Единый налоговый счет (ЕНС).

Нововведение позволит упростить механизм исполнения обязанности по уплате налогов, максимально снизить временные затраты на оплату налогов и избежать ошибок, - исчезнет необходимость перечисления большого количества платежей.

ЕНС - новая система учета, в рамках которой все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом.