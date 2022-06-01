В УФНС по Челябинской области сменился руководитель

В управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) по Челябинской области сменился руководитель. Ведомство возглавил 36-летний Александр Жеребцов.

«С сегодняшнего дня, первого июня, исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Челябинской области - советник государственной гражданской службы Российской Федерации второго класса Александр Владимирович Жеребцов», - сообщили в пресс-службе областного налогового ведомства. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Управления.

Прежний руководитель ведомства 53-летний Михаил Бирюк покинул занимаемый пост 31 мая 2022 года. Он также получил повышение на должность руководителя, работая заместителем начальника УФНС.

С первого июня Михаил Михайлович назначен на должность руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, соответствующий приказ № 929 л/с подписан министерством финансов РФ 30 мая, Информация размещения на сайте окружного налогового округа. Напомним, Михаил Михайлович руководил УФНС по Челябинской области 30 ноября 2015 года по 31 мая 2022 года

ДЛЯ СПРАВКИ

Жеребцов Александр Владимирович родился пятого июля 1985 года в Челябинске. В 2006 году окончил Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) по специальности «Антикризисное управление» и получил дополнительное образование по программе «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций»; в 2008 году - ЮУрГУ по специальности Юриспруденция.

В налоговых органах работает с июля 2006 года в должностях специалиста первого разряда, старшего государственного налогового инспектора, главного государственного налогового инспектора.

С августа 2009 года по февраль 2011 года замещал должность начальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС по Удмуртской Республике.

В марте 2011 года пришел на работу в УФНС по Челябинской области, по февраль 2016 года возглавлял отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства, с марта 2016 года замещал должность начальника отдела обеспечения процедур банкротства. С сентября 2016 года по сентябрь 2018 года возглавлял Инспекцию Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району Челябинска.

Пятого сентября 2018 года был назначен заместителем руководителя УФНС по Челябинской области.

Михаил Михайлович Бирюк родился 23 апреля 1969 года в Челябинске. Имеет два высших образования. В 1993 году окончил Челябинский государственный технический университет, в 2000 году — Челябинский государственный университет.

В налоговых органах работает с 1993 года: в должности старшего государственного налогового инспектора, главного государственного налогового инспектора, главного специалиста районной инспекции с 1993 по 1995 год, с 1995 по 1999 год - главным специалистом, консультантом, заместителем начальника отдела, начальником отдела районной инспекции, в 2007 году – заместителем начальника районной инспекции, с 2007 по 2008 год — начальником отдела управления, с 2008 по 2011- начальником районной инспекции, с апреля 2011 года - заместитель руководителя управления. С 30 ноября 2015 года по 31 мая 2022 года руководил УФНС России по Челябинской области.

С первого июня 2022 года назначен на должность руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.