Александр Жеребцов утвержден руководителем управления ФНС по Челябинской области

Руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Челябинской области назначен 37-летний Александр Жеребцов.

Приказ о назначении подписан Минфином РФ 24 января 2023 года, сообщают в областной налоговой службе. Напомним, Александр Жеребцов с первого июня 2022 года исполнял обязанности руководителя челябинского регионального УФНС (до назначения на этот пост был заместителем). С 25 января 2023 года Александр Владимирович избавился от приставки и.о.

Предыдущий руководитель ведомства, Михаил Бирюк покинул занимаемый пост 31 мая 2022 года (возглавлял ведомство с 30 ноября 2015 года). С первого июня 2022 года Михаил Михайлович руководит УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

ДЛЯ СПРАВКИ

Жеребцов Александр Владимирович родился пятого июля 1985 года в Челябинске. В 2006 году окончил Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) по специальности «Антикризисное управление» и получил дополнительное образование по программе «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций»; в 2008 году - ЮУрГУ по специальности Юриспруденция.

В налоговых органах работает с июля 2006 года в должностях специалиста первого разряда, старшего государственного налогового инспектора, главного государственного налогового инспектора.

С августа 2009 года по февраль 2011 года замещал должность начальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС по Удмуртской Республике.

В марте 2011 года пришел на работу в УФНС по Челябинской области, по февраль 2016 года он возглавлял отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства, с марта 2016 года замещал должность начальника отдела обеспечения процедур банкротства. С сентября 2016 года по сентябрь 2018 года возглавлял Инспекцию Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району Челябинска.

Пятого сентября 2018 года был назначен заместителем руководителя УФНС по Челябинской области.

С 25 января 2023 года назначен руководителем УФНС России по Челябинской области.