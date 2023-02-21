21.02.2023
Народный фронт в Челябинской области отметил Владимир Путин
21.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 февраля (18+)
20.02.2023
Коркинская горбольница получила три новых операционных стола
20.02.2023
На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки
20.02.2023
Житель Миасса ответит за безуспешную попытку подкупить полицейского
20.02.2023
Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны
Народный фронт в Челябинской области отметил Владимир Путин
Южноуральские общественники получили благодарность президента за свою гуманитарную миссию
10.02.2023
Народный фронт обсудил с властями Троицка будущее «недопарка» имени Томина
02.02.2023
Вслед за парком Троицка Народный фронт проверит результаты реконструкции площади Фершампенуаза
02.02.2023
Власти успокоили троичан: подрядчик устранит все «косяки» при ремонте ДК имени Луначарского
15.01.2023
В антирейтинг «С теплом – труба» вошли восемь муниципалитетов Челябинской области
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023