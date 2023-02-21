Народный фронт в Челябинской области отметил Владимир Путин

Отделение Народного фронта в Челябинской области по итогам гуманитарной миссии получило благодарственное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Итоги первого года работы в данном направлении подвели в объединенном штабе помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону, отметив заслуги регионального исполкома.

Благодарственное письмо от главы государства «За особый личный вклад в работу гуманитарной миссии в Донецкой Народной республике, Луганской Народной республике, Запорожской и Херсонской областях» получил руководитель регионального отделения ОНФ Денис Рыжий.

«За год мы отправили на Донбасс более 164 тонн гуманитарного груза. Сбор гумпомощи не останавливается ни на минуту. В преддверии 23 февраля запустили масштабный марафон «Народный фронт. Все для Победы!». На собранные средства мы закупаем южноуральским бойцам все необходимое. Наша гуманитарная миссия будет длиться столько, сколько потребуется, чтобы приблизить победу», - подчеркнули в Народном фронте Челябинской области.