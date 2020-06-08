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Наталья Котова назвала раскопанные участки бичом Челябинска и призвала замов к инвентаризации

Общество
Сегодня, 14:17
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям Александру Астахову и Максиму Куляшову провести инвентаризацию раскопанных участков.

К объезду территорий южноуральской столицы с целью выявления брошенных, незаасфальтированных после проведения раскопок зон градоначальница сказала привлечь и глав районов.

"Это бич Челябинска. Он был всегда, и до сих пор мы не можем его победить. Да, стало лучше, стало меньше, но проблема по-прежнему есть, - отметила Наталья Котова. - Одназначно нужно посмотреть за остановками. Там, где выставлялись новые павильоны, посмотрите, заасфальтировали или нет. За остановками, сбоку, с краю. Потому что жители ходят и получают эти неудобства, испытывают дискомфорт".

Наталья Котова попросила Астахову и Куляшова собрать всю информацию по проблемным участках и после праздников направить данные ей.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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