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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.02.2023

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несовершеннолетние
психологическая помощь
Наталья Котова
Общество
08.02.2023 17:06
Фото: Администрация Челябинска

Наталья Котова открыла в Челябинске «Планету детства»

В новом центре несовершеннолетним и их близким окажут психолого-педагогическую помощь

В Челябинске сегодня, восьмого февраля, был торжественно открыт и начал работу большой и очень важный для города объект - Центр комплексной психолого-педагогической помощи детям и подросткам.

Учреждение в Калининском районе оснащено самым современным оборудованием. На 750-ти квадратных метрах разместились нейропсихологическая лаборатория, тренировочная квартира, круглосуточная служба психологической помощи «Ты не один», кабинет сенсорной интеграции, служба профориентации, дефектологический кабинет, студии мультипликации и акварисования (эбру).

«В центре светло и уютно, здесь можно позаниматься со специалистами или просто поиграть в интерактивные игры, в настольный футбол, аэрохоккей», - рассказала Наталья Котова, принявшая участие в открытии учреждения.

Муниципальный ресурсный центр комплексной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним горожанам получил название «Планета детства». Размещенные на огромной площади локации – с уникальным оборудованием и новейшими методиками - призваны помогать детям и их родителям в совершенно разных направлениях.

Так, попав на «планету детства», челябинцы (дети, их близкие, воспитатели, педагоги) смогут получить психолого-педагогическую, логопедическую и дефектологическую помощь, консультации высококвалифицированных специалистов (несколько кабинетов и помещений оснащены всем необходимым для их полноценной работы).

В учреждении будут оказывать психологическую помощь, проводить коррекционно-развивающие занятия, курсы профилактики эмоционального выгорания. Кроме того, «Планета детства» поможет гостям улучшить бытовые и социально-досуговые навыки в тренировочной квартире – здесь дети с тяжелыми нарушениями в развитии смогут проходить обучение в процессе смоделированного естественного хода жизни.

«Несколько лет назад мы пришли к тому, что в городе необходимо создавать такие центры - не только для детей, но и для педагогов и родителей. И теперь целенаправленно каждый год создаем их. Раньше здесь был разрушенный цоколь, а теперь каждый метр площадей стал полезным. Десять миллионов рублей потратили на приведение помещений в порядок, еще 13 - направили на оснащение. Получился действительно современный инновационный комплексный центр, который оказывает услуги психолого-педагогической помощи. Ну и одно из значимых направлений - это круглосуточный колл-центр «Ты не один», где специалисты принимают звонки или сообщения от детей и взрослых, кому нужна профессиональная помощь психологов. Наша задача - создать как можно больше таких центров», - подчеркнула Наталья Котова.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, в новом центре есть многофункциональный модульный актовый зал, рассчитанный на сто человек. В нейропсихологической лаборатории установлен уникальный аудиовизуальный комплекс ДИСНЕТ – не имеющая противопоказаний многофункциональная программа для стабилизации психических состояний, повышения адаптационных ресурсов психики к условиям современной реальности.

В кабинете сенсорной интеграции с помощью специального комплекса ведется работа над улучшением работы нервной системы и органов чувств. Во время, казалось бы, простой игры ребенок расслабляется и показывает свои способности и скрытый потенциал. Сенсорная интеграция помогает дать мозгу необходимые знания об окружающем мире. С помощью атрибутов комплекса ребенок получает новые ощущения, становится более самостоятельным в своих действиях.

Особую технику рисования на воде специальными красками осваивают в специальной студии. Созданный рисунок можно переносить на бумагу, ткань, дерево и любую другую шероховатую поверхность. С помощью полученного результата специалисты могут помочь художнику разрешить внутриличностные конфликты.

В студии мультипликации «Планеты детства» взрослые помогут раскрыть творческие способности ребенка и научат его преодолевать страхи и неуверенность в себе. Творчество помогает особенным детям восстанавливать здоровье, развиваться, находить свое место в социуме, помогает почувствовать себя комфортно в окружающем мире.

«В дефектологическом кабинете оборудован образовательный пол MAGIUM. Он полностью интерактивный, откликается на надавливания, способен определить габарит и цвет геометрической фигуры, рост ребенка, его движения. Умное зеркало ARTIKME помогает в профилактике и коррекции дефектов речи у детей. Интерактивный физкультурный комплекс совместил в себе популярные виды спорта, образовательные технологии и сенсорную стену», - рассказали в мэрии.

В рамках работы службы «Ты не один» несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают круглосуточную психологическую помощь. Обратиться к специалистам можно как по телефону, так и через онлайн-платформы.

Большим блоком работы центра является профориентация, которая включает в себя не только тестирование и анкетирование, но и диагностику склонностей и интересов. Важным аспектом является психолого-педагогическое сопровождение с профориентационным уклоном после проведения диагностики: консультирование, обучение навыкам составления резюме, самопрезентации, профессиональные пробы и мастер-классы.

«Планета детства» находится по адресу: улица Каслинская, 60. Записаться на консультацию можно по телефону: (351) 791-54-24.

 

несовершеннолетние
психологическая помощь
Наталья Котова
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06.02.2023 15:39

Хрустальные красавицы челябинского драмтеатра ждут реставрации

06.02.2023 14:36

Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко

06.02.2023 14:26

В Челябинске 4 апреля состоится концерт Алексея Брянцева

06.02.2023 14:21

Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна

06.02.2023 14:01

«Этнография Урала» расскажет жителям Челябинской области всю правду об их малой родине

06.02.2023 13:49

Благодаря прокуратуре в Шершни запустят молодь сазана

06.02.2023 13:39

Хирурги Челябинска вернули слух пациентке из Сочи

06.02.2023 13:19

Полицейские Магнитогорска не пустили на прилавки паленый алкоголь

06.02.2023 13:08

За неделю число заболевших ковидом южноуральцев выросло в 1,5 раза

06.02.2023 13:01

В Томино митрополит Алексий освятил купола для строящегося храма

06.02.2023 12:49

Челябинский цинковый завод посетили представители экологической общественности

06.02.2023 12:25

В мюзикле «Алиса в стране чудес» челябинцы увидят новую солистку

06.02.2023 11:57

Юные дарования Магнитки ждет очередное «IT-отражение»

06.02.2023 11:48

В Магнитогорске запускают проект «Кинопритяжение»

06.02.2023 11:16

Как убираются улицы Челябинска

06.02.2023 10:42

Мэрия Челябинска продаст с молотка недострои на Бродокалмакском тракте и Черкасской

06.02.2023 10:31

НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области до вечера понедельника

06.02.2023 09:59

Гражданский комитет России открыл правозащитное направление для участников СВО

06.02.2023 09:40

Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО

06.02.2023 09:08

Павел Шиляев рассказал об огромном интересе к ММК со стороны туристов

05.02.2023 23:11

Прокуратура Челябинской области отметила 89-летие

05.02.2023 22:58

На трассе М-5 в Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовиками и легковушкой