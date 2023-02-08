Наталья Котова открыла в Челябинске «Планету детства»

В Челябинске сегодня, восьмого февраля, был торжественно открыт и начал работу большой и очень важный для города объект - Центр комплексной психолого-педагогической помощи детям и подросткам.

Учреждение в Калининском районе оснащено самым современным оборудованием. На 750-ти квадратных метрах разместились нейропсихологическая лаборатория, тренировочная квартира, круглосуточная служба психологической помощи «Ты не один», кабинет сенсорной интеграции, служба профориентации, дефектологический кабинет, студии мультипликации и акварисования (эбру).

«В центре светло и уютно, здесь можно позаниматься со специалистами или просто поиграть в интерактивные игры, в настольный футбол, аэрохоккей», - рассказала Наталья Котова, принявшая участие в открытии учреждения.

Муниципальный ресурсный центр комплексной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним горожанам получил название «Планета детства». Размещенные на огромной площади локации – с уникальным оборудованием и новейшими методиками - призваны помогать детям и их родителям в совершенно разных направлениях.

Так, попав на «планету детства», челябинцы (дети, их близкие, воспитатели, педагоги) смогут получить психолого-педагогическую, логопедическую и дефектологическую помощь, консультации высококвалифицированных специалистов (несколько кабинетов и помещений оснащены всем необходимым для их полноценной работы).

В учреждении будут оказывать психологическую помощь, проводить коррекционно-развивающие занятия, курсы профилактики эмоционального выгорания. Кроме того, «Планета детства» поможет гостям улучшить бытовые и социально-досуговые навыки в тренировочной квартире – здесь дети с тяжелыми нарушениями в развитии смогут проходить обучение в процессе смоделированного естественного хода жизни.

«Несколько лет назад мы пришли к тому, что в городе необходимо создавать такие центры - не только для детей, но и для педагогов и родителей. И теперь целенаправленно каждый год создаем их. Раньше здесь был разрушенный цоколь, а теперь каждый метр площадей стал полезным. Десять миллионов рублей потратили на приведение помещений в порядок, еще 13 - направили на оснащение. Получился действительно современный инновационный комплексный центр, который оказывает услуги психолого-педагогической помощи. Ну и одно из значимых направлений - это круглосуточный колл-центр «Ты не один», где специалисты принимают звонки или сообщения от детей и взрослых, кому нужна профессиональная помощь психологов. Наша задача - создать как можно больше таких центров», - подчеркнула Наталья Котова.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, в новом центре есть многофункциональный модульный актовый зал, рассчитанный на сто человек. В нейропсихологической лаборатории установлен уникальный аудиовизуальный комплекс ДИСНЕТ – не имеющая противопоказаний многофункциональная программа для стабилизации психических состояний, повышения адаптационных ресурсов психики к условиям современной реальности.

В кабинете сенсорной интеграции с помощью специального комплекса ведется работа над улучшением работы нервной системы и органов чувств. Во время, казалось бы, простой игры ребенок расслабляется и показывает свои способности и скрытый потенциал. Сенсорная интеграция помогает дать мозгу необходимые знания об окружающем мире. С помощью атрибутов комплекса ребенок получает новые ощущения, становится более самостоятельным в своих действиях.

Особую технику рисования на воде специальными красками осваивают в специальной студии. Созданный рисунок можно переносить на бумагу, ткань, дерево и любую другую шероховатую поверхность. С помощью полученного результата специалисты могут помочь художнику разрешить внутриличностные конфликты.

В студии мультипликации «Планеты детства» взрослые помогут раскрыть творческие способности ребенка и научат его преодолевать страхи и неуверенность в себе. Творчество помогает особенным детям восстанавливать здоровье, развиваться, находить свое место в социуме, помогает почувствовать себя комфортно в окружающем мире.

«В дефектологическом кабинете оборудован образовательный пол MAGIUM. Он полностью интерактивный, откликается на надавливания, способен определить габарит и цвет геометрической фигуры, рост ребенка, его движения. Умное зеркало ARTIKME помогает в профилактике и коррекции дефектов речи у детей. Интерактивный физкультурный комплекс совместил в себе популярные виды спорта, образовательные технологии и сенсорную стену», - рассказали в мэрии.

В рамках работы службы «Ты не один» несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают круглосуточную психологическую помощь. Обратиться к специалистам можно как по телефону, так и через онлайн-платформы.

Большим блоком работы центра является профориентация, которая включает в себя не только тестирование и анкетирование, но и диагностику склонностей и интересов. Важным аспектом является психолого-педагогическое сопровождение с профориентационным уклоном после проведения диагностики: консультирование, обучение навыкам составления резюме, самопрезентации, профессиональные пробы и мастер-классы.

«Планета детства» находится по адресу: улица Каслинская, 60. Записаться на консультацию можно по телефону: (351) 791-54-24.