Наталья Котова поблагодарила организаторов «Русского мира» за вложенную в него душу

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила оргкомитет интеллектуальной игры «Русский мир» за проведение первого всероссийского состязания среди школьников.

«Спасибо вам за то, что вы вложили в это мероприятие не только силы, но и душу. Каждый из вас внес свою лепту. То, что к нам приехали представители девяти городов, - это яркий пример единения детей и взрослых. Это огромный труд, и я понимаю, сколько сил нужно было вложить, чтобы провести игру на том высоком уровне, на котором она прошла. Сейчас перед вами стоит задача еще раз повторить этот подвиг, сделать аналогичное мероприятие на следующий год», - сказала Наталья Котова.

Как напомнили в пресс-службе администрации Челябинска, интеллектуальная игра для школьников родилась южноуральской столице в 2001 году и объединила вопросы и задания по истории, русскому языку, литературе, искусству и другим областям знаний. В 2023 году игра впервые обрела всероссийский статус. За звание сильнейшей команды знатоков российской истории и культуры сразились команды школьников из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Кургана, Омска, Отрадного (Самарская область), Магнитогорска и Челябинска.

В финал игры прошли команды Челябинска, Омска, Отрадного и Перми. По результатам финальных испытаний третьими стали послы из Челябинска и дружина Омска, вторыми - послы из Отрадного и дружина из Челябинска.

Статус победителей I всероссийской интеллектуальной игры для школьников присвоен команде послов из Перми и команде дружины из Отрадного.