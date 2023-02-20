В Челябинске определились победители I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир»

В Челябинске с 13 по 16 февраля прошли полуфинальные и финальные игры I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир». Победу одержали школьники из Отрадного Самарской области, сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Игра зародилась в 2001 году в Челябинском педагогическом университете как интеллектуальное состязание для школьников. «Русский мир» не имеет ни отечественных, ни зарубежных аналогов и обращает детский взор к истории Отечества, духовным и культурным ценностям наших предков, учит уважительному отношению к ним.

В течение 23 лет при постоянной поддержке комитета по делам образования администрации города Челябинска игра развивалась и масштабировалась. За это время более 20 тысяч южноуральских детей стали ее участниками.

За победу сражались девять команд из Екатеринбурга, Кургана, Москвы, Омска, Отрадного (Самарская область), Перми, Тюмени, Магнитогорска и Челябинска.