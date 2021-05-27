Наталья Котова пообещала досрочное завершение строительства парка Дружбы на ЧТЗ

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 27-го мая, оценила ход строительства парка Дружбы в Тракторозаводском районе, пообещав жителям досрочное завершение работ.

Градоначальница отметила, что горожане просили создать на этом месте парк много лет. Скоро их мечты осуществятся.

«Мы все делаем постепенно. Сначала занимались парком Терешковой, и вот с прошлого года перешли на эту территорию. На сегодня уже выполнено большое количество работ, сейчас мы проговорили с подрядчиком и поставили задачу завезти грунт, чтобы посадить деревья. Мы надеемся, что сможем подключить к озеленению представителей крупного бизнеса района, чтобы завершить третий этап уже осенью, а не в следующем году», - отметила Наталья Котова.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, создание нового места отдыха тракторозаводчан стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Данную территорию выбрали сами жители - на рейтинговом голосовании. Денежные средства на строительство парка выделены из федерального бюджета.

Глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов напомнил, что раньше здесь располагался парк, созданный руками жителей, которые сами обустраивали небольшие прогулочные зоны, высаживали деревья, однако общественное пространство не было функциональным и современным.

«В итоге также по инициативе людей было принято решение создать здесь полноценный парк. На сегодня это самый большой объект благоустройства, который мы делаем в Тракторозаводском районе. Его площадь составляет шесть гектаров, работы запланированы на три этапа, в этом году у нас уже проходит второй», - отметил Юрий Кузнецов.

В прошлом году на территории будущего парка Дружбы провели подготовительные работы и организовали парковку для автомобилей, а в этом планируют завершить все работы за исключением озеленения.

«Будет сделана вся горизонтальная планировка, все виды земляных работ, закольцованы дорожки для пешеходов и велосипедистов. В центре парка появится большая прогулочная аллея, выложенная из современной мультиформатной плитки разного размера. Также будут обустроены зоны отдыха, три спортивные площадки и детские игровые зоны. На третьем этапе мы уже планируем высадку большого количества крупномерных деревьев», - сообщил Юрий Кузнецов, добавив, что законченный вид парк приобретет уже к концу августа текущего года.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, парк Дружбы - это не только самый большой, но и самый дорогостоящий проект Тракторозаводского района: на реализацию второго этапа выделено 36 миллионов рублей (на работы по благоустройству) и еще около 11-ти миллионов - на освещение.