Наталья Котова поручила главам районов Челябинска провести полный анализ ситуации с призывом

Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов города в трехдневный срок предоставить ей полную информацию по ситуации с призывом.

На состоявшемся сегодня, 24-го мая, аппаратном совещании в мэрии градоначальница отметила, что процент исполнения задач по призыву граждан на военную службу в столице Южного Урала ниже среднеобластного показателя (кроме Металлургического района).

«Вы говорите одно, а у меня письмо из министерства общественной безопасности Челябинской области, и в нем информация несколько иная», - сказала Наталья Котова.

При этом она отметила, что, возможно, дело в том, что в письме из министерства могут быть устаревшие данные. Тем не менее, мэр поставила главам районных администраций Челябинска в течение трех дней провести полный анализ ситуации, взять ее под личный контроль.