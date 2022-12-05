Наталья Котова поручила отрегулировать светофор на перекрестке Молодогвардейцев и Победы

Глава Челябинска Наталья Котова попросила руководителя Челябинского управления МВД Андрея Меньшенина подключится к решению вопроса регулировки светофора на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы.

Как сказала сегодня, пятого декабря, на аппаратном совещании в администрации города Наталья Котова, автомобилисты жалуются, что светофор горит слишком короткое время, они не успевают проехать и из-за этого образуются огромные пробки, а чтобы их объехать, они едут через дворы, вызывая гнев жителей.

«Андрей Меньшенин, жители просят пересмотреть режим работы светофора на перекрестке улицы Молодогвардейцев и Проспекта Победы. Он горит всего 20 секунд», - сказала Наталья Котова.

В ГИБДД Челябинска отметили, что поручение взято на контроль.