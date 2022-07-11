Наталья Котова поручила отремонтировать пешеходные тротуары на четырех улицах

В Челябинске по поручению мэра Натальи Котовой отремонтируют четыре пешеходных тротуара.

Вся документация, необходимая для проведения аукциона, уже подготовлена, сообщил на аппаратном совещании в администрации города в понедельник, 11-го июля, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, речь о тротуарах по улице Артиллерийской – на участке от Меридиана до проспекта Ленина, улице Университетской набережной – от Наркома Малышева до Академика Макеева, улице 32-й годовщины Октября – в районе школы №71, а также по улице Доватора – на участке от Цеховой до Воровского.

Наталья Котова поручила Андрею Ксензову держать ход ремонта данных пешеходных тротуаров на личном контроле, чтобы все работы были проведены в срок.