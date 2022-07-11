11.07.2022
В Челябинске заключены новые контракты на содержание дорог и улиц
11.07.2022
Наталья Котова поручила отремонтировать пешеходные тротуары на четырех улицах
11.07.2022
Восемь челябинских недостроев этим летом планируют продать с молотка
11.07.2022
Так решили челябинцы: аварийный дом на улице Свободы войдет в программу КРТ
11.07.2022
Чтобы не было вандализма: Котова попросила найти стены для любителей граффити
11.07.2022
Проекты благоустройства Сада камней и инклюзивного сквера ждет экспертиза
Наталья Котова поручила отремонтировать пешеходные тротуары на четырех улицах
11.07.2022
Чтобы не было вандализма: Котова попросила найти стены для любителей граффити
11.07.2022
Новые общественные пространства Челябинска готовы наполовину
08.07.2022
Прокуратура проверит законность расширения челябинской улицы Худякова
08.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022