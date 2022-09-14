Наталья Котова посетила объекты благоустройства Советского района

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 14-го сентября, посетила объекты благоустройства Советского района, где ее встречали районный глава Владислав Макаров, депутаты гордумы Виталий Паутов и Сергей Овчинников, депутат райсовета Дмитрий Никитин и представители Советского отделения «Молодой гвардии».

Наталья Котова осмотрела новый внутриквартальный сквер на улице Громова, новую пешеходную зону на улице Челябинская, а также площадку возле дворца культуры, где - начиная с прошлого года - поэтапно проводилось благоустройство прилегающей территории, с устранением многочисленных застарелых проблем.

Фотографии бывших проблемных мест на всех трех объектах были наглядно представлены на стендах, поэтому, на контрасте, масштаб проделанной работы оказался еще более очевиден. Благодаря отличной погоде везде было много народа, поэтому мэр постоянно общалась с жителями, которые позитивно воспринимают происходящие перемены и благодарят руководителей органов местного самоуправления и своих депутатов за проделанную работу.

В заключение своего визита Наталья Петровна побывала на мини-рынке возле ДК, пообщалась с садоводами-пенсионерами, пожелала им хорошего урожая и удачной торговли собственноручно выращенными продуктами.