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Наталья Котова поздравила бойцов и ветеранов студенческого движения с Днем РСО

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила бойцов и ветеранов студенческого движения с Днем Российских студенческих отрядов, который отмечается в нашей стране сегодня, 17-го февраля.

Мэр южноуральской столицы отметила, что студотряды объединяют активных, целеустремленных и талантливых молодых людей по всей стране.

«Это та школа жизни, где вы раскрываете свой творческий потенциал, лидерские качества, учитесь сплоченности, воплощаете свои идеи и смелые проекты. Вы вносите огромный вклад в развитие нашего города, участвуя в благоустройстве общественных пространств, в организации мероприятий, оказывая волонтерскую помощь. Вы всегда открыты к новым добрым делам, самоотверженно включаетесь в решение сложных задач. Огромное вам спасибо за ваши трудолюбие, смелость, готовность прийти на выручку и добросовестное отношение к делу!» - сказала Наталья Петровна.

Глава Челябинска выразила уверенность, что какую бы профессию виновники торжества ни выбрали в дальнейшем, «студенческие отряды станут для них незабываемой вехой жизни».

«Желаю всем вам успешной учебы, удачи во всех начинаниях и дальнейшей плодотворной работы на благо Челябинска!» - отметила Наталья Котова.