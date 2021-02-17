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Наталья Котова поздравила бойцов и ветеранов студенческого движения с Днем РСО

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила бойцов и ветеранов студенческого движения с Днем Российских студенческих отрядов, который отмечается в нашей стране сегодня, 17-го февраля.

Мэр южноуральской столицы отметила, что студотряды объединяют активных, целеустремленных и талантливых молодых людей по всей стране.

«Это та школа жизни, где вы раскрываете свой творческий потенциал, лидерские качества, учитесь сплоченности, воплощаете свои идеи и смелые проекты. Вы вносите огромный вклад в развитие нашего города, участвуя в благоустройстве общественных пространств, в организации мероприятий, оказывая волонтерскую помощь. Вы всегда открыты к новым добрым делам, самоотверженно включаетесь в решение сложных задач. Огромное вам спасибо за ваши трудолюбие, смелость, готовность прийти на выручку и добросовестное отношение к делу!» - сказала Наталья Петровна.

Глава Челябинска выразила уверенность, что какую бы профессию виновники торжества ни выбрали в дальнейшем, «студенческие отряды станут для них незабываемой вехой жизни».

«Желаю всем вам успешной учебы, удачи во всех начинаниях и дальнейшей плодотворной работы на благо Челябинска!» - отметила Наталья Котова.

Наталья Котова
студенты
Челябинск
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Алексей Текслер хочет расширить статус многодетной семьи в регионе
12.02.2021 10:08
Союз добровольцев Донбасса официально входит в общественную жизнь Челябинска
12.02.2021 08:56
«Маршрут Победы» ММК признан одним из лучших в стране
11.02.2021 20:44
Челябинская область до 1 октября должна вернуться к доковидному уровню безработицы
11.02.2021 19:27
В Челябинске родители двойняшек попались на «закладках»
11.02.2021 18:06
В Челябинске легковушку вынесло на автобус с пассажирами. Водитель погиб
11.02.2021 17:56
«Пятёрочка» реализует программу обратной связи
11.02.2021 17:46
На Троицкой ГРЭС начался монтаж оборудования пуско-отопительной котельной
11.02.2021 17:45
Алексей Текслер рассказал, в каких городах региона останутся ковидные базы
11.02.2021 17:44
Алексей Текслер поручил избранным главам в первую очередь решать «житейские» вопросы
11.02.2021 17:43
Жители Рощино помогают рабочим устранять аварию на водоводе
11.02.2021 17:42
Силовики Челябинска отрицают, что мужчине, который кидался снежками в полицейских на митинге за Навального, сломали ногу
11.02.2021 17:41
Челябинец, убивший с собутыльником брата деревянной палкой, отправился в колонию
11.02.2021 17:36
Анонсы событий и мероприятий на 12 февраля
11.02.2021 16:48
Руководитель автопредприятия Копейска прокомментировал итоги проверки КСП
11.02.2021 16:36
Присяжные вынесли обвинительный вердикт магнитогорцу, расстрелявшему бывшую тещу
11.02.2021 16:19
Челябинского бизнесмена отправили в СИЗО за дачу взятки чиновнику в Кургане
11.02.2021 16:07
В Челябинске сформируют новый состав Молодежной палаты при гордуме
11.02.2021 15:40
Челябинский музей приглашает на лекцию о любви Сальвадора и Галы Дали
11.02.2021 15:38
В Челябинской области потеплеет и пройдет небольшой снег
11.02.2021 15:36
В Челябинской области откроет боевую стрельбу соединение реактивной артиллерии ЦВО
11.02.2021 15:05
Челябинцев снова толкают на протестные акции в поддержку Навального
11.02.2021 15:02
В Челябинске вода в очередной раз «вышла из берегов»
11.02.2021 14:44
В Южноуральске после прорыва трубы в роддоме рухнул потолок
11.02.2021 14:12
Челябинским подрядчикам сказано устранить колейность и наледь на дорогах
11.02.2021 13:42
Под Челябинском автобус при развороте устроил смертельное ДТП
11.02.2021 13:28
Выводы аудитора: Ярмарка на площади Революции Челябинска организована в соответствии с требованиями закона
11.02.2021 13:01
Челябинский министр культуры снимется в фильме на перевале Дятлова
11.02.2021 12:48
Школьники и студенты Южного Урала увековечат память погибших при исполнении воинского долга земляков
11.02.2021 12:27
В СИЗО, в котором содержится подельник Тефтелева, нет вспышки COVID-19
11.02.2021 12:10
В Челябинской области за сутки от ковида умерли 13 человек
11.02.2021 12:05
Пьяный челябинец устроил дебош в аэропорту
11.02.2021 11:45
МегаФон создает совместное предприятие с партнерами из Узбекистана
11.02.2021 11:42
Челябинцы признались, что предпочитают российские фильмы
11.02.2021 11:37
После встречи с Андреем Фалейчиком жительница копейского Кадровика прекратила голодовку
11.02.2021 11:34
В Челябинской области задержана банда вымогателей
11.02.2021 11:24
Жители поселка под Челябинском остались без воды и света
11.02.2021 11:13
Челябинский депутат предложил свою кандидатуру на пост председателя постоянной комиссии гордумы
11.02.2021 11:08
В Златоусте лед с крыши чуть не убил мать и ребенка
11.02.2021 11:02
Полицейские провели беседу с челябинкой, устроившей стриптиз при детях
11.02.2021 10:37
«Ростелеком» на Южном Урале фиксирует рост заявлений в органы ЗАГС на дату-палиндром
11.02.2021 10:30
В прокуратуре Челябинской области нашли замену Лопину
11.02.2021 10:17
В Челябинске с марта подорожает проезд еще в семи маршрутках
11.02.2021 10:04
Виталий Безруков призывает южноуральцев делиться идеями благоустройства Еткульского бора
11.02.2021 09:48
Бензин в Челябинской области назван самым дешевым в стране
11.02.2021 09:22
В Челябинске из-за мороза снова отменили занятия в школах
10.02.2021 20:15
Южноуральцы смогут отдохнуть в ЦАО «Евразия» в любой день недели
10.02.2021 20:09
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
10.02.2021 19:49
Что творят мужчины? Челябинцам покажут спектакль с Сергеем Астаховым в главной роли
10.02.2021 18:49
Пока не приняты окончательные кадровые решения по больнице Верхнеуральска, где произошел конфликт
10.02.2021 18:14
Южноуральцев приглашают на бесплатный вебинар: «Как обогнать конкурентов на маркетплейсах и поднять продажи в два раза за месяц»
10.02.2021 18:14
Чиновников подозревают в сговоре при заключении контрактов на озеленение Челябинска
10.02.2021 18:11
В Карабаше и Коркино объявлены НМУ
10.02.2021 17:50
У Челябинска появится личный каталог благоустройства
10.02.2021 17:38
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме 
10.02.2021 17:36
В Магнитогорске задержан начальник отдела полиции
10.02.2021 17:30
В четверг в Челябинской области мороз
10.02.2021 17:19
Анонсы событий и мероприятий на 11 февраля
10.02.2021 17:12
Челябинцам объяснили, почему снизился размер прожиточного минимума в регионе и к чему это приведет
10.02.2021 17:06
Главу сельского поселения оштрафовали за игнорирование обращений южноуральцев
10.02.2021 17:03
О наиболее востребованных шахматных наборах
10.02.2021 16:52
Челябинцы жалуются на то, что им отказывают в медицинской помощи в травмпунктах
10.02.2021 16:12
Кадровые перестановки в полиции Челябинска
10.02.2021 16:10
Голодная челябинка разбила стекло павильона «Шаурма»
10.02.2021 15:51
К концу 2021 года актуальные очереди в детсады Челябинской области исчезнут
10.02.2021 15:24
УФАС проверила скачок цен на авиабилеты из Челябинска в Москву
10.02.2021 15:05
В Челябинске выделяют жилье детям-сиротам, но не без помощи судебных приставов
10.02.2021 14:55
Водитель из Копейска раскошелился, чтобы не стать пешеходом
10.02.2021 14:52
Арендатор снова превратил челябинское «подземелье» в «обитель ужаса»
10.02.2021 14:29
Роспотребнадзор разработал высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19
10.02.2021 14:00
Текслер дал главам два дня на закрытие «снежных» проблем
10.02.2021 13:27
Текслер: Мы намерены активно двигаться к снятию оставшихся ограничений
10.02.2021 12:42
Рекорд по отжиманиям: Курчатовский район победил в фестивале ГТО
10.02.2021 12:28
Андрею Косилову назначили два года ограничения свободы за ДТП с пострадавшими
10.02.2021 12:23
В Челябинске снова зафиксированы сбросы канализационных вод в реку Миасс
10.02.2021 12:12
В Челябинске открылся ежегодный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом
10.02.2021 11:39
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 7,5 тысячи жителей