Наталья Котова поздравляет челябинцев с Днем пожилого человека

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с Днем пожилого человека, который отмечается сегодня, первого октября.

«От всей души поздравляю жителей Челябинска, наших родителей, дедушек и бабушек, ветеранов с международным Днем пожилого человека. Примите слова благодарности за ваш труд, тепло и заботу, которые вы дарите своим детям и внукам. Вы делитесь с нами опытом, знаниями и мудростью, всегда готовы дать совет и помочь найти верное решение», - отметила Наталья Котова.

Мэр пожелала пожилым челябинцам крепкого здоровья, бодрости и долгих лет активной жизни.

«Пусть у вас всегда будут силы и энергия для осуществления всех задуманных желаний. Будьте окружены любовью, пониманием и бережным отношением ваших родных и близких. И пусть каждый день будет наполнен радостью, счастливыми встречами и любимыми делами», - сказала Наталья Котова.

Отметим, ко Дню пожилого человека министерство социальных отношений Челябинской области подготовило памятку о мерах социальной поддержки южноуральцев «серебряного» возраста.