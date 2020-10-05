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Наталья Котова призвала подрядчиков поторопиться с благоустройством дворов и общественных пространств

Общество
Сегодня, 12:18
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова призвала подрядчиков, ответственных за благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, максимально нарастить объемы и завершить реализацию федеральной программы «Формирование современной городской среды» в установленные сроки.

Такое поручение градоначальница дала сегодня, пятого октября, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска. Ее заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов отчитался, что на сегодняшний день в областном центре нацпроект в части благоустройства дворов выполнен на 89 процентов. Оставшиеся дворовые территории находятся в высокой степени готовности.

Готовность общественных пространств составляет 70 процентов. Уже сданы объекты в Курчатовском и Ленинском районах. На этой неделе закончится преображение сквера на пересечении Цвиллинга и Лазаретной в Советском районе. Подходит к концу благоустройство «Обкомки» в Центральном районе.

«В Металлургическом районе сданы разделительный бульвар на Шоссе Металлургов и общественное пространство на этой же улице между домами №31 и №33. У сквера на Байкальской тоже высокая степень готовности», - сообщил Александр Астахов.

«Получается, самыми проблемными у нас являются Тракторозаводский и Калининский районы?» - поинтересовалась у зама Наталья Котова, получив утвердительный ответ.

Александр Астахов уточнил, что на обеих территориях в данных районах в текущем году реализуется первый этап благоустройства. Он отметил, что работы здесь должны быть закончены до конца ноября.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
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Челябинск
Наталья Котова
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