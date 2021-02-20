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Наталья Котова: Продолжаем в Челябинске ремонт крупных спортивных объектов.

В Челябинске продолжается ремонт крупных спортивных объектов. Об этом на своей официальной странице в ВКонтакте рассказала глава города Наталья Котова.

«Во дворце спорта «Юность» мы полностью обновили систему вентиляции и пожарную сигнализацию. Эти работы, казалось бы, не так заметны, но масштаб сделанного впечатляет», - отметила мэр.

Глава Челябинска напомнила также, что вопрос с закрытием автовокзала во дворце спорта решен. На платформе «Активный житель-74» до 27-го февраля можно проголосовать за благоустройство территорий во всех районах города, в том числе за преображение участка возле «Юности».

По словам Натальи Котовой, продолжаются работы и в спорткомплексе «Метар-спорт». Здесь в трех корпусах (основное здание, тренировочный ФОК и филиал на Сталеваров 90) проведен капитальный и текущий ремонт помещений, заменены окна, системы отопления, вентиляции и освещения.