Наталья Котова: Продолжаем в Челябинске ремонт крупных спортивных объектов.
В Челябинске продолжается ремонт крупных спортивных объектов. Об этом на своей официальной странице в ВКонтакте рассказала глава города Наталья Котова.
«Во дворце спорта «Юность» мы полностью обновили систему вентиляции и пожарную сигнализацию. Эти работы, казалось бы, не так заметны, но масштаб сделанного впечатляет», - отметила мэр.
Глава Челябинска напомнила также, что вопрос с закрытием автовокзала во дворце спорта решен. На платформе «Активный житель-74» до 27-го февраля можно проголосовать за благоустройство территорий во всех районах города, в том числе за преображение участка возле «Юности».
По словам Натальи Котовой, продолжаются работы и в спорткомплексе «Метар-спорт». Здесь в трех корпусах (основное здание, тренировочный ФОК и филиал на Сталеваров 90) проведен капитальный и текущий ремонт помещений, заменены окна, системы отопления, вентиляции и освещения.
«Ведем работы и на других важных объектах, о результатах расскажу позднее», - пообещала градоначальница.