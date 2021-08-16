Наталья Котова снова требует ускорить темпы вакцинации от коронавируса сотрудников социальной сферы

Глава Челябинска Наталья Котова в очередной раз потребовала ускорить темпы вакцинации от коронавируса врачей и педагогов в преддверии нового учебного года.

«Вакцинация – это важная задача сейчас. Нужно максимально привить сотрудников, которые работают в социальной сфере. Необходимо снова провести работу с руководителями предприятий по данному вопросу. Главы районов должны подключиться к этому процессу. Вакцинация – первоочередная задача», - сказала Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 16 августа.

Напомним, в Челябинске продолжается вакцинация всех желающих от новой коронавирусной инфекции. Работники образовательных учреждений активно включаются в этот процесс, чтобы успеть защитить себя и своих близких к новому учебному году.

Накануне сразу две мобильные бригады работали на площадке школы №15. Поставить прививку могли как сотрудники учреждения, так и педагоги из других образовательных организаций Советского района.

«Коллектив школы №15 был одним из первых, кто откликнулся на наш призыв о вакцинации мобильной бригадой: это не первый выезд, с этим учреждением мы работаем с весны. Сегодня вакцинируются также сотрудники близлежащих учреждений – детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. В достаточном количестве имеются вакцины «Гам-Ковид-Вак», «Спутник-Лайт», «ЭпиВакКорона». Единственный способ победить любое инфекционное заболевание – это вакцинация», - подчеркнула заведующая поликлиникой № 1 МАУЗ ГКБ № 11 города Челябинска Зинаида Ветлугина.

Планируется, что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к сентябрю. К этому моменту необходимо привить 60 процентов населения, или один миллион 618 тысяч 595 жителей. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80 процентов (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители).

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства или единому номеру: 122.