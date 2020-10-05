Наталья Котова тепло поздравила челябинских педагогов с Днем учителя

Глава Челябинска Наталья Котова тепло поздравила педагогов города с большим и светлым праздником - Днем учителя, который вся страна отмечает сегодня, пятого октября.

Обращением к челябинцам, сеющим разумное, доброе, вечное, градоначальница открыла в понедельник аппаратное совещание в городской мэрии.

Наталья Котова, которая в прошлом сама работала учителем (по первому образованию она преподаватель физики и астрономии), отметила, что в настоящее время в муниципальной системе образования Челябинска трудится более 31-й тысячи сотрудников.

«С большим удовольствием поздравляю всех с Днем учителя. Практический каждый человек помнит своего первого педагога. С этими особенными людьми у нас связаны самые теплые, добрые, искренние воспоминания детства. Спасибо Вам огромное за ваш самоотверженный труд, за верность избранной профессии, за вашу доброту и сочувствие - говорю про учеников, которые плохо учатся и к которым вы терпимо относитесь. Спасибо за благодарных учеников, которые после школы получают высшее образование и потом либо выбирают путь, повторяющий ваш, либо выбирают другую профессию, но всегда благодарны вам, педагогам, за те знания, что вы им дали. Счастья, здоровья, успехов Вам и всего самого доброго», - сказала Наталья Котова.