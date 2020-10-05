ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Наталья Котова тепло поздравила челябинских педагогов с Днем учителя

Общество
Сегодня, 12:45
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова тепло поздравила педагогов города с большим и светлым праздником - Днем учителя, который вся страна отмечает сегодня, пятого октября.

Обращением к челябинцам, сеющим разумное, доброе, вечное, градоначальница открыла в понедельник аппаратное совещание в городской мэрии.

Наталья Котова, которая в прошлом сама работала учителем (по первому образованию она преподаватель физики и астрономии), отметила, что в настоящее время в муниципальной системе образования Челябинска трудится более 31-й тысячи сотрудников.

«С большим удовольствием поздравляю всех с Днем учителя. Практический каждый человек помнит своего первого педагога. С этими особенными людьми у нас связаны самые теплые, добрые, искренние воспоминания детства. Спасибо Вам огромное за ваш самоотверженный труд, за верность избранной профессии, за вашу доброту и сочувствие - говорю про учеников, которые плохо учатся и к которым вы терпимо относитесь. Спасибо за благодарных учеников, которые после школы получают высшее образование и потом либо выбирают путь, повторяющий ваш, либо выбирают другую профессию, но всегда благодарны вам, педагогам, за те знания, что вы им дали. Счастья, здоровья, успехов Вам и всего самого доброго», - сказала Наталья Котова.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 12:18
Наталья Котова призвала подрядчиков поторопиться с благоустройством дворов и общественных пространств
Общество
Сегодня, 10:32
Чиновники просят челябинцев, которые до сих пор сидят без отопления, звонить и жаловаться
Федерация
28.09.20 10:49
ОНФ требует, чтобы Котова взялась за недобросовестного подрядчика
Общество
28.09.20 10:31
В Челябинске начался отопительный сезон
Сегодня, 10:58
Челябинская область наращивает коечный фонд под лечение коронавируса и ковидных пневмоний
Сегодня, 10:55
Не вернувшиеся домой защитники Новороссии всегда будут жить в сердцах матерей
Сегодня, 10:51
Новая книжная акция уральских журналистов
Сегодня, 10:32
Чиновники просят челябинцев, которые до сих пор сидят без отопления, звонить и жаловаться
Сегодня, 10:28
На средства ММК для школ Магнитогорска закупили последнюю партию рециркуляторов воздуха
Сегодня, 09:16
Фестиваль «Броня Танкограда» собрал в Чебаркуле около трех тысяч зрителей
Вчера, 20:32
Заболевший ковидом Илья Коломейский - южноуральцам: Народ, очнитесь! Включайте голову!
Вчера, 19:36
В Челябинской области за сутки подтверждено 94 новых случая ковида
Вчера, 19:17
Вице-губернатор Челябинской области госпитализирован с ковидом
03.10.20 20:51
В Миассе скоропостижно скончался 44-летний замглавы
Политика
Сегодня, 09:37
Текслер: У нас есть четкое понимание, где мы будем менять глав муниципалитетов
Общество
Сегодня, 10:55
Любовь, не знающая преград
Не вернувшиеся домой защитники Новороссии всегда будут жить в сердцах матерей
Новости
Сегодня, 12:33
Общество
Южноуральцы примут участие в выставке «Золотая осень» в режиме онлайн
Сегодня, 12:20
Происшествия
Челябинец со скидкой заправлял маршрутчиков с ворованной топливной карты
Сегодня, 10:35
Культура
Исторический музей готовится к «Дебаркадеру-2020»
Сегодня, 10:30
Происшествия
В отношении пьяной автоледи, которая сбила детей в Чебаркульском районе, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:28
Общество
На средства ММК для школ Магнитогорска закупили последнюю партию рециркуляторов воздуха
Материалы рубрики
Сегодня, 12:33
Общество
Южноуральцы примут участие в выставке «Золотая осень» в режиме онлайн
Сегодня, 10:28
Общество
На средства ММК для школ Магнитогорска закупили последнюю партию рециркуляторов воздуха
Сегодня, 09:16
Общество
Фестиваль «Броня Танкограда» собрал в Чебаркуле около трех тысяч зрителей
03.10.20 20:51
Общество
В Миассе скоропостижно скончался 44-летний замглавы
02.10.20 17:39
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 3-5 октября
Теги
Наталья Котова
День учителя
Челябинск
школа
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика