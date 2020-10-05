Наталья Котова ждет от глав районов Челябинска отчета по контрактам на зимнее содержание общественных пространств

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову сосредоточиться на вопросе зимнего содержания благоустраиваемых в этом году общественных пространств.

«Организуйте работу с главами районов в этом направлении, чтобы в зимний период не было споров по поводу того, кто должен отвечать за уборку снега», - отметила на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, пятого октября, мэр города.

Заслушав доклады районных глав, Наталья Котова отметила, что не все из них отчитались о том, как ведется работа по заключению контрактов на содержание общественных пространств, благоустройство которых ведется по федеральной программе «Формирование современной городской среды», в зимнее время.

«Я говорю о территориях, которые разграничены и попадают к вам», - обратилась Наталья Котова к главам районов южноуральской столицы.

Градоначальница попросила чиновников в пятницу, девятого октября, предоставить ей всю информацию по контрактам.