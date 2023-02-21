Назад в 2003-й: ностальгическая комедия «Кафе «Куба» с Мариной Федункив выходит на ТНТ 

13 марта в 20:00 на телеканале ТНТ выходит сериал «Кафе «Куба» – комедия производства Good Story Media, режиссёром которой стала Жанна Кадникова, снявшая все сезоны «Реальных пацанов», а также сериалы «Бедные люди» и «Улица». Главную роль в этой истории, которая перенесет зрителей в 2003-й год, сыграла Марина Федункив – одна из самых колоритных российских актрис, которую справедливо называют народной.(16+)

В центре сюжета окажется владелица придорожного кафе Тамара, которая начинала бизнес в девяностые вместе с мужем, но после развода вела его одна. Ей придётся внезапно столкнуться с известием о кончине бывшего супруга и увидеть на пороге его вдову Наталью, которая тоже претендует на управление кафе. Двум женщинам из разных миров, но с общим прошлым придётся как-то уживаться вместе в стенах культового придорожного заведения, где, как это водится в нулевых, происходит много чего интересного.

Параллельно с линиями Тамары и Натальи в сериале будут разворачиваться истории и других жителей небольшого городка на заре нулевых. А также – случайно оказавшейся на обочине жизни гламурной «чики» Гели, которая привыкла жить в роскоши большого города, а не справлять нужду в разваливающемся унитазе придорожного заведения общепита.

«Кафе «Куба» расскажет зрителям не только историю сильной женщины, но и даст возможность окунуться в ностальгическую атмосферу яркой жизни нулевых: с телефонами-раскладушками, песнями группы «Звери» из каждого утюга и ультрамодными джинсами с низкой талией. Сериал покажет провинциальный 2003-й с типичными проблемами людей того времени, которые за 20 лет не особо изменились.

Главные роли в сериале исполнили Марина Федункив («Реальные пацаны»), Мария Смольникова («Заключение»), Григорий Чабан («Бывшие»), Виктория Клинкова («Эпидемия»), Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ») и другие. Над сценарием работали Жанна Кадникова, Алексей Малышев, Марина Никольская и Андрей Перов, режиссёр – Жанна Кадникова. Генеральные продюсеры проекта: Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов. Креативный продюсер –Марина Никольская. Оператор-постановщик – Сергей Дышук.

Марина Никольская, креативный продюсер и соавтор сценария: «Кафе «Куба» – очень смешной, трогательный, глубокий сериал. Нельзя отказывать себе в удовольствии провести вечер в хорошей компании. Здесь можно увидеть Марину Федункив в образе, который максимально приближен к ней настоящей, при этом наполнен какими-то присущими ей выражениями, ее творческими спонтанными решениями, родившимися на площадке. Посмотреть сериал – это почти как к ней в гости сходить. Для Марии Смольниковой это, наоборот нетипичная история, потому что её невероятный талант чаще доступен ценителям драмы и театральной аудитории, а тут можно просто нажать кнопку телевизора и наслаждаться тем, как играет эта удивительная актриса. Кроме главных героинь, в сериале много новых лиц, которые открывает режиссер Жанна Кадникова: она никогда не цепляется за готовые решения, всегда находит удивительно органичных актеров и творит с ними волшебство комедии».

Ностальгическая комедия «Кафе «Куба» – с 13 марта в 20:00 на телеканале ТНТ.(16+)